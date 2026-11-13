Paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: qué pasa con los vuelos y por qué protestan los trabajadores

Esta modalidad puede prolongar los tiempos necesarios para completar las operaciones aeroportuarias y, como consecuencia, provocar demoras en las salidas de los aviones. No obstante, la medida no implica el cierre de los aeropuertos ni la suspensión general de los servicios.

Por qué protestan los trabajadores de ANAC

El conflicto responde a una serie de reclamos salariales y presupuestarios que el sindicato viene planteando desde hace meses. Según ATE, parte de los salarios de los trabajadores permanece congelada desde comienzos de 2026, mientras que el sector acumula tres años sin una negociación paritaria específica.

El gremio también denuncia una falta de inversión en áreas operativas y advierte que esta situación podría afectar las condiciones de trabajo y el funcionamiento del sistema aeronáutico.

Desde la organización sindical sostienen que el organismo dispone de recursos económicos suficientes para atender los reclamos, pero cuestionan la administración de esos fondos.

En ese sentido, ATE-ANAC señaló que la recaudación del organismo supera los 220.000 millones de pesos y reclamó que se destinen mayores partidas al funcionamiento de los servicios y a la recomposición salarial.

El gremio anunció nuevas medidas para la próxima semana

La protesta de este viernes forma parte de un plan de lucha que podría extenderse durante los próximos días. ATE-ANAC anticipó que entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre realizará retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de aeropuertos de todo el país.

La medida podría ampliar el conflicto a otras terminales aéreas, aunque todavía no se precisó qué consecuencias concretas tendría sobre la programación de vuelos.

Además, el sindicato anunció que llevará sus reclamos ante organismos internacionales vinculados con la seguridad y el transporte aéreo, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).