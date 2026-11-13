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Paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: qué pasa con los vuelos y por qué protestan los trabajadores

Los trabajadores de ATE-ANAC intensifican los controles aeroportuarios en reclamo de mejoras salariales. La medida podría provocar demoras en los vuelos, aunque no se anunciaron cancelaciones.

Paro a la japonesa en Aeroparque y Ezeiza. (Foto: archivo)

Paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza. (Foto: archivo)

La actividad en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se encuentra alcanzada este viernes por una medida de fuerza de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Se trata de un "paro a la japonesa", una modalidad de protesta que consiste en intensificar los controles y aplicar estrictamente los procedimientos de seguridad aeroportuaria.

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La medida comenzó a las 6 de la mañana y fue convocada en reclamo de mejoras salariales, la reapertura de negociaciones paritarias y mayores recursos para el funcionamiento del organismo. En Aeroparque se registraron demoras en algunos vuelos y puede deberse a la media.

Qué es el paro a la japonesa y cómo afecta a los aeropuertos

A diferencia de una huelga convencional, en la que los trabajadores interrumpen sus actividades, el paro a la japonesa consiste en continuar trabajando, pero aplicando de manera exhaustiva los protocolos y reglamentos establecidos.

En este caso, los empleados de ANAC intensifican las inspecciones de aeronaves, vehículos de asistencia en tierra, equipos de rampa y personal que desarrolla tareas en las zonas operativas. El objetivo es visibilizar los reclamos laborales mediante la aplicación estricta de los procedimientos de control.

Esta modalidad puede prolongar los tiempos necesarios para completar las operaciones aeroportuarias y, como consecuencia, provocar demoras en las salidas de los aviones. No obstante, la medida no implica el cierre de los aeropuertos ni la suspensión general de los servicios.

Por qué protestan los trabajadores de ANAC

El conflicto responde a una serie de reclamos salariales y presupuestarios que el sindicato viene planteando desde hace meses. Según ATE, parte de los salarios de los trabajadores permanece congelada desde comienzos de 2026, mientras que el sector acumula tres años sin una negociación paritaria específica.

El gremio también denuncia una falta de inversión en áreas operativas y advierte que esta situación podría afectar las condiciones de trabajo y el funcionamiento del sistema aeronáutico.

Desde la organización sindical sostienen que el organismo dispone de recursos económicos suficientes para atender los reclamos, pero cuestionan la administración de esos fondos.

En ese sentido, ATE-ANAC señaló que la recaudación del organismo supera los 220.000 millones de pesos y reclamó que se destinen mayores partidas al funcionamiento de los servicios y a la recomposición salarial.

El gremio anunció nuevas medidas para la próxima semana

La protesta de este viernes forma parte de un plan de lucha que podría extenderse durante los próximos días. ATE-ANAC anticipó que entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre realizará retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de aeropuertos de todo el país.

La medida podría ampliar el conflicto a otras terminales aéreas, aunque todavía no se precisó qué consecuencias concretas tendría sobre la programación de vuelos.

Además, el sindicato anunció que llevará sus reclamos ante organismos internacionales vinculados con la seguridad y el transporte aéreo, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

En pocas palabras

  • Paro "a la japonesa": Trabajadores de ATE-ANAC intensifican controles aeroportuarios en Aeroparque y Ezeiza por mejoras salariales.
  • Causas del reclamo: Salarios congelados desde 2026 y falta de negociación paritaria, además de una supuesta falta de inversión.
  • Próximas medidas: Se anuncian retenciones de tareas en servicios de extinción de incendios la semana del 16 al 20 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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