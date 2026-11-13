A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXPLOSIVO

La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez: "Me tocaron a mis..."

Wanda Nara se volcó a sus redes y compartió un comunicado feroz luego de la difusión de un video donde está sacada con La China Suárez.

13 nov 2026, 12:26
La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez: Me tocaron a mis...

La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez: "Me tocaron a mis..."

La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez: Me tocaron a mis...

La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez: "Me tocaron a mis..."

En Puro Show (El Trece), Angie Balbiani presentó un video que registra parte del tenso enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en la "Casa de los sueños", en Nordelta. En las imágenes, la empresaria le grita y la amenaza con un "Te mato a...", y la actriz le responde: "¿A quién vas a matar a palos?".

Balbiani explicó que tanto el entorno de Wanda como el de Mauro Icardi suelen grabar todo: "Ya conocen las reglas del juego, los trucos, y quieren tener evidencia de todo lo que pasa". Matías Vázquez se mostró impactado: "Si esto no es violencia no sé qué es". La panelista aclaró que decidieron no emitir ciertos fragmentos para preservar a las menores que habrían presenciado la escena: "No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas".

Leé también

Se filtró el video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez a los gritos en la casa de Mauro Icardi: "Muerta de hambre..."

Se filtró el video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez a los gritos en la casa de Mauro Icardi: Te mato a...

Poco después, Wanda Nara respondió en sus historias de Instagram, en un mensaje que parece referirse al video difundido: "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí". Con esa frase, la empresaria sugiere que el material fue editado y justifica su reacción en el hecho de que, según su relato, el conflicto involucró a sus hijos. Mientras tanto, el video aporta un nuevo elemento a un conflicto mediático y judicial que sigue creciendo.

El video se conoce en medio de una semana muy tensa para la familia. El escándalo estalló el viernes 6 de noviembre, cuando la conductora de MasterChef denunció a Mauro Icardi por presuntas lesiones leves contra una de sus hijas, y derivó en un operativo policial, allanamientos y estudios médicos a la menor.

A días de ese episodio, Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre, donde, según su abogado, Francisco Oneto, negó las agresiones y aportó evidencia para defenderse. La causa sigue en curso y, hasta ahora, lo que se conoce son las versiones de las partes.

Lo que se ve en el video de Wanda Nara vs La China Suárez

Según lo que mostró Puro Show, el video registra parte del tenso enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en la “Casa de los sueños”, en Nordelta. En las imágenes, la empresaria le grita a la actriz y la amenaza con un “Te mato a...”. China Suárez reacciona y le contesta: “¿A quién vas a matar a palos?”. Ese intercambio provoca una nueva reacción de Wanda, que sigue con insultos y ofensas hacia ella. El material deja registrado el alto nivel de agresividad verbal de la discusión.

Uno de los aspectos más delicados, según explicó Angie Balbiani, es que habría dos niñas presenciando la escena. Por eso, junto con la producción del programa decidieron no emitir ciertos fragmentos de la grabación: “No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto”. Matías Vázquez, por su parte, se mostró impactado: “Si esto no es violencia no sé qué es”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi China Suárez

Lo más visto