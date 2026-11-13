La tajante reacción de Wanda Nara ante el video filtrado insultando a la China Suárez: "Me tocaron a mis..."

A días de ese episodio, Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre, donde, según su abogado, Francisco Oneto, negó las agresiones y aportó evidencia para defenderse. La causa sigue en curso y, hasta ahora, lo que se conoce son las versiones de las partes.

Lo que se ve en el video de Wanda Nara vs La China Suárez

Según lo que mostró Puro Show, el video registra parte del tenso enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en la “Casa de los sueños”, en Nordelta. En las imágenes, la empresaria le grita a la actriz y la amenaza con un “Te mato a...”. China Suárez reacciona y le contesta: “¿A quién vas a matar a palos?”. Ese intercambio provoca una nueva reacción de Wanda, que sigue con insultos y ofensas hacia ella. El material deja registrado el alto nivel de agresividad verbal de la discusión.

Uno de los aspectos más delicados, según explicó Angie Balbiani, es que habría dos niñas presenciando la escena. Por eso, junto con la producción del programa decidieron no emitir ciertos fragmentos de la grabación: “No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto”. Matías Vázquez, por su parte, se mostró impactado: “Si esto no es violencia no sé qué es”.