El fogoso beso de Fabio con una jugadora de Gran Hermano que revolucionó la casa

Cómo reaccionó Luana Fernández al ingreso de Fabio en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una jornada cargada de sorpresas con el ingreso de exparticipantes para revolucionar la convivencia. Uno de los momentos más comentados fue el acercamiento entre Daniela Celis y Fabio, observado de cerca por Luana, quien esperaba reencontrarse con el español.

Desde el primer momento, Daniela y Fabio mostraron una gran química y protagonizaron un divertido intercambio que incluyó varios comentarios con tono de coqueteo.

"Ah, son dos. Hace mucho que un hombre no me daba dos besos", le dijo Daniela a Fabio tras el saludo. "Bueno, nosotros damos dos besitos", respondió él. "¿Todos los españoles?", preguntó ella. "Sí, todos", contestó el modelo. "¡Ay, tengo que ir a España entonces!", lanzó entre risas.

La tensión aumentó cuando Daniela continuó con sus insinuaciones: "Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa". Incluso, al conocer su edad y saber que tenía 36 años, remató con una frase pícara: "¿Treinta y seis? Justo lo que me recitó el médico".

Mientras tanto, Luana siguió la situación desde el SUM y sus gestos dejaron en evidencia su incomodidad ante la conexión que surgió entre Fabio y Daniela.