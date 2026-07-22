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El fogoso beso de Fabio con una jugadora de Gran Hermano que revolucionó la casa

A pocas horas de su llegada, Fabio Agostini protagonizó un inesperado momento romántico con una de las jugadoras, dejando en segundo plano la expectativa que había alrededor de su posible acercamiento con Luana Fernández.

22 jul 2026, 22:14
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A pocas horas de haber entrado a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con la misión de alterar la dinámica entre los participantes, dos de los invitados especiales sorprendieron a todos al protagonizar un acercamiento inesperado. El momento ocurrió en el jardín y dejó en segundo plano las expectativas de Luana Fernández, quien esperaba poder volver a acercarse al modelo español.

Luego de la llegada de ocho figuras al reality para modificar la convivencia, Fabio Agostini y Juliana "Tini" Díaz comenzaron a generar complicidad rápidamente. Sabiendo que su participación dentro del programa será limitada, ambos aprovecharon cada momento y dejaron en evidencia una conexión que terminó de confirmarse durante la tarde frente a Daniela Celis y Romina Uhrig.

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El español tomó la iniciativa en el sillón del patio y la santafesina le respondió al instante. Luego de sellar el romance ante la atenta mirada de sus compañeras, la exparticipante exclamó picante: "Doble para vos". La reacción de Daniela no tardó en llegar, festejo mediante, al asegurar que le gustaba la “peli”.

La escena transcurrió a espaldas de Luana, quien había manifestado su temor por la buena onda entre ambos desde el primer minuto. La jugadora mantenía la ilusión de conquistar al ganador de La Casa de los Famosos, ignorando por completo que sus peores pesadillas se harían realidad en el patio.

Cómo reaccionó Luana Fernández al ingreso de Fabio en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una jornada cargada de sorpresas con el ingreso de exparticipantes para revolucionar la convivencia. Uno de los momentos más comentados fue el acercamiento entre Daniela Celis y Fabio, observado de cerca por Luana, quien esperaba reencontrarse con el español.

Desde el primer momento, Daniela y Fabio mostraron una gran química y protagonizaron un divertido intercambio que incluyó varios comentarios con tono de coqueteo.

"Ah, son dos. Hace mucho que un hombre no me daba dos besos", le dijo Daniela a Fabio tras el saludo. "Bueno, nosotros damos dos besitos", respondió él. "¿Todos los españoles?", preguntó ella. "Sí, todos", contestó el modelo. "¡Ay, tengo que ir a España entonces!", lanzó entre risas.

La tensión aumentó cuando Daniela continuó con sus insinuaciones: "Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa". Incluso, al conocer su edad y saber que tenía 36 años, remató con una frase pícara: "¿Treinta y seis? Justo lo que me recitó el médico".

Mientras tanto, Luana siguió la situación desde el SUM y sus gestos dejaron en evidencia su incomodidad ante la conexión que surgió entre Fabio y Daniela.

     

 

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