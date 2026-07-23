"Con cama roja": el pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que encendió la casa

Pero Daniela no dejó pasar la oportunidad para ponerle todavía más humor al momento. Al ver que Juliana no respondía, disparó entre risas: "Bueno, si vos no podés, voy yo igual".

Cómo fue el beso de Fabio con Juliana Díaz en Gran Hermano

A pocas horas de haber ingresado a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) con el objetivo de alterar la convivencia, dos de los invitados especiales sorprendieron al grupo al protagonizar un acercamiento inesperado. La escena se dio en el jardín y dejó en segundo plano las expectativas de Luana Fernández, quien soñaba con recuperar la conexión con el modelo español.

Tras la llegada de ocho figuras destinadas a modificar la dinámica del reality, Fabio Agostini y Juliana “Tini” Díaz comenzaron a mostrar complicidad desde el inicio. Conscientes de que su estadía sería breve, aprovecharon cada instante y terminaron de confirmar la química durante la tarde, frente a Daniela Celis y Romina Uhrig.

El español tomó la iniciativa en el sillón del patio y la santafesina respondió de inmediato. Luego de sellar el romance ante la mirada atenta de sus compañeras, la exparticipante lanzó con picardía: "Doble para vos". La reacción de Daniela fue inmediata, celebrando la escena y asegurando que le gustaba la “peli”.

Todo ocurrió a espaldas de Luana, quien desde el primer minuto había manifestado su preocupación por la buena onda entre ellos. La jugadora mantenía la ilusión de conquistar al ganador de La Casa de los Famosos, sin imaginar que sus temores terminarían materializándose en el patio.