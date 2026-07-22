El recuerdo del hijo de Natacha Jaitt sobre la última noche que habló con ella: "Habíamos..."

Además, durante la charla, el hijo de la mediática habló sobre las dudas que mantiene alrededor de la muerte de Natacha y manifestó que no coincide con la hipótesis oficial. Incluso vinculó lo ocurrido con la exposición pública que tuvo su madre en los meses previos. "Siento que si no hubiera hablado en Mirtha (Legrand), no le hubiera pasado lo que pasó", expresó.

Ante la pregunta directa de Ángel de Brito sobre si creía que había sido asesinada, Valentino fue contundente: "¿Creés que la mataron?", preguntó el conductor. "Sí, creo que la mataron", respondió el joven.

Luego, agregó un dato relacionado con objetos personales de su madre que, según afirmó, no fueron encontrados durante la investigación: "En mi casa tenía dos tablets y una compu que no estaban en Gendarmería y no están…Ni Ulises ni mi hermana ni yo sabemos qué pasó con eso”, señaló.