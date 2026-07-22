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El recuerdo del hijo de Natacha Jaitt sobre la última noche que habló con ella: "Habíamos..."

Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, reveló detalles de la última conversación que tuvo con su madre antes de su muerte en 2019.

22 jul 2026, 23:57
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El desgarrador recuerdo del hijo de Natacha Jaitt sobre la última noche que habló con ella: Habíamos...

El desgarrador recuerdo del hijo de Natacha Jaitt sobre la última noche que habló con ella: "Habíamos..."

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El desgarrador recuerdo del hijo de Natacha Jaitt sobre la última noche que habló con ella: "Habíamos..."

A pocos días de que se conozcan más novedades sobre la docuserie que repasará la vida de Natacha Jaitt, su hijo Valentino volvió a hablar públicamente y brindó detalles sobre los últimos momentos que compartió con su madre antes de su muerte, ocurrida el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos de Benavídez, en Tigre.

Durante una entrevista en LAM (América TV), el joven recordó aquella jornada y reconstruyó la última conversación que tuvo con Natacha. Según relató, ambos habían protagonizado una discusión ese día, aunque jamás imaginó que ese intercambio quedaría como el último recuerdo junto a ella.

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"Estaba en casa de un amigo Gonza. Mi mamá iba a ir al lugar donde fallece. Me dice que tenía que salir, que tenía un evento. Me dice que no volvía hasta el domingo y le pregunté si quería que fuera a lo de un amigo. Habíamos discutido ese día…llegué tarde porque me había quedado con una chica que me gustaba y me dice 'pendejo de mierda'", contó.

Valentino explicó que, horas más tarde, recibió un mensaje de su madre que se convirtió en el último contacto entre ambos: "Agarro el celu a las dos de la mañana y tenía un mensaje de mi mamá diciéndome 'sos boludo, no me avisaste que llegaste'. Ahí le digo te aviso 'mañana cuando salgo, te amo'".

Además, durante la charla, el hijo de la mediática habló sobre las dudas que mantiene alrededor de la muerte de Natacha y manifestó que no coincide con la hipótesis oficial. Incluso vinculó lo ocurrido con la exposición pública que tuvo su madre en los meses previos. "Siento que si no hubiera hablado en Mirtha (Legrand), no le hubiera pasado lo que pasó", expresó.

Ante la pregunta directa de Ángel de Brito sobre si creía que había sido asesinada, Valentino fue contundente: "¿Creés que la mataron?", preguntó el conductor. "Sí, creo que la mataron", respondió el joven.

Luego, agregó un dato relacionado con objetos personales de su madre que, según afirmó, no fueron encontrados durante la investigación: "En mi casa tenía dos tablets y una compu que no estaban en Gendarmería y no están…Ni Ulises ni mi hermana ni yo sabemos qué pasó con eso”, señaló.

     

 

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