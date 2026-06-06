Muerte del Indio Solari: confirmaron dónde será el velatorio para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Desde el Gobierno también habían ofrecido el predio de Tecnópolis, según indicó este viernes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Sin embargo, esa alternativa tampoco terminó concretándose.

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El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. La cuidadora que trabajaba en la casa encontró el cuerpo en el sector de la pileta cubierta y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La autopsia realizada por orden de la Justicia determinó que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Según el informe preliminar, el episodio ocurrió mientras se encontraba dentro de la piscina climatizada de su domicilio y le provocó la muerte en el acto.