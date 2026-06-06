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Muerte del Indio Solari: confirmaron dónde será el velatorio para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Los restos del músico serán velados este domingo en una despedida que se prevé multitudinaria. Ante la masiva convocatoria de fanáticos, ya fueron asignados 700 efectivos policiales y el operativo de seguridad podría ampliarse hasta alcanzar los 1.500 agentes.

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Muerte del Indio Solari: confirmaron el lugar del velatorio para despedir al exlíder de Los Redondos

Muerte del Indio Solari: confirmaron el lugar del velatorio para despedir al exlíder de Los Redondos

Los restos de Carlos Alberto "Indio" Solari serán velados este domingo desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, ubicado sobre la avenida Mitre al 5000.

Leé también Lionel Messi despidió al Indio Solari en un sentido posteo: "Siempre en nuestros corazones"
Messi despidió al Indio. (Foto: archivo).

Se espera una multitudinaria despedida de fanáticos en el predio, de alrededor de 10 hectáreas, por lo que en el lugar ya trabajan efectivos policiales, personal de salud y equipos de organización para coordinar el operativo. En ese marco, las autoridades preparan un importante dispositivo de seguridad: ya hay 700 policías asignados y el número podría elevarse a 1.500.

Luego de que la familia del músico lo despidiera el viernes por la noche en una ceremonia íntima, después de varias idas y vueltas, se eligió el Polideportivo José María Gatica para la despedida pública tras descartarse otras alternativas. Entre ellas estuvieron los estadios de Racing Club y Huracán: el primero no pudo albergar el evento y el segundo recibió una respuesta negativa de su dirigencia.

Por su parte, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata también quedó fuera de consideración debido a las obras que se realizan en el predio.

Desde el Gobierno también habían ofrecido el predio de Tecnópolis, según indicó este viernes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Sin embargo, esa alternativa tampoco terminó concretándose.

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El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. La cuidadora que trabajaba en la casa encontró el cuerpo en el sector de la pileta cubierta y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La autopsia realizada por orden de la Justicia determinó que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Según el informe preliminar, el episodio ocurrió mientras se encontraba dentro de la piscina climatizada de su domicilio y le provocó la muerte en el acto.

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