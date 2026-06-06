El dolor de Mirtha Legrand por la muerte del Indio Solari: "Me afectó muchísimo"

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Más adelante, al ser consultada sobre cómo había tomado conocimiento de la noticia, explicó que se enteró a través de la radio y reconoció que el hecho la afectó profundamente. “Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”, aseguró con visible emoción.

La desaparición física de Solari, ocurrida el viernes 5 de junio, sacudió a gran parte de la escena artística y cultural del país. De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, el resultado preliminar de la autopsia determinó que el músico murió como consecuencia de un ACV hemorrágico. Además, el informe indicó que el deceso se produjo durante la madrugada.

Por otra parte, según los testimonios reunidos por la Justicia que interviene en la investigación, el episodio habría ocurrido antes de que el cantante ingresara a la pileta climatizada cubierta de su vivienda, motivo por el cual tras sufrir el ACV cayó al agua ya sin vida. Esta hipótesis se desprende luego de que la autopsia revelase que no se encontró agua en los pulmones del músico.

Dueño de una trayectoria que marcó a generaciones enteras, Carlos Indio Solari construyó una obra que trascendió estilos y épocas. Su partida representa un golpe emocional para millones de seguidores que encontraron en sus canciones una referencia artística y cultural ineludible.

Fiel a su perfil reservado y alejado de las exposiciones mediáticas, el músico pasó sus últimos años en Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Su última aparición pública había tenido lugar en enero, cuando envió un mensaje luego de recibir el reconocimiento Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

el Indio Solari (1)

Cuándo será el velatorio del Indio Solari

En medio de la conmoción que provocó el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, una de las mayores inquietudes de sus fanáticos pasó por conocer de qué manera se llevará adelante el último adiós al emblemático músico. Frente a la enorme expectativa generada, la familia del artista decidió brindar precisiones sobre el homenaje que permitirá a sus seguidores despedirse de él.

La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales de Indio Solari, donde confirmaron en la noche del viernes que el velatorio abierto al público se realizará el próximo domingo. Sin embargo, aclararon que todavía resta definir el sitio exacto en el que se desarrollará la ceremonia, por lo que esos detalles serán comunicados más adelante.

comunicado indio solari

El anuncio se conoció durante la noche del viernes mediante una publicación en la cuenta de Instagram del cantante. Allí expresaron: “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora”.

La confirmación llegó luego de una jornada marcada por distintas especulaciones sobre la organización del homenaje. Durante varias horas circuló la versión de que la despedida pública tendría lugar el sábado, aunque esa alternativa perdió fuerza y terminó siendo descartada antes del anuncio oficial.