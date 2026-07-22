El insólito episodio que vivió Zaira Nara en España y que salió a explicar: "Les juro que no"

Cuál fue la fuerte polémica que protagonizó Zaira Nara durante el Mundial 2026

En pleno Mundial 2026, Zaira Nara se convirtió de manera inesperada en el foco de una nueva controversia. Mientras recorría distintas ciudades de Estados Unidos y compartía con sus seguidores cada detalle de su estadía, en Argentina comenzaron a instalarse comentarios críticos sobre su vínculo con el público.

El tema se disparó en LAM (América TV), cuando Laura Ubfal sorprendió al contar una información que, según explicó, le llegó desde Kansas. "Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie", aseguró la periodista en vivo.

A partir de esa revelación, la charla en el estudio derivó hacia otros episodios que también habrían tenido a la modelo como protagonista. Los panelistas recordaron que no sería la primera vez que circulan versiones similares acerca de su actitud en eventos sociales o durante viajes al exterior.

"Lo mismo que pasó en Paraguay", apuntó una de las integrantes del programa, aludiendo a un antecedente que, según remarcaron, también generó repercusión en su momento. "¿Las quiere cobrar? Qué quiere", lanzó el conductor Ángel de Brito, sumando ironía al debate.