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VACACIONES COMPLICADAS

El insólito episodio que vivió Zaira Nara en España y que salió a explicar: "Les juro que no"

Zaira Nara viajó a España con sus hijos y reveló el inesperado inconveniente que tuvo al intentar organizar su estadía.

22 jul 2026, 22:27
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zaira nara
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Mientras disfruta de unos días de descanso junto a sus hijos en Europa, Zaira Nara se encontró con un imprevisto que terminó compartiendo con sus seguidores. La modelo viajó primero a Madrid y luego se instaló en Ibiza para aprovechar las vacaciones escolares de Malaika y Viggo, después de pasar casi un mes en Estados Unidos, donde cubrió el Mundial 2026.

En medio de la escapada familiar, la influencer mostró algunos momentos del viaje en sus redes sociales. "Primera noche", escribió al publicar una imagen frente al espejo desde el gimnasio del lugar donde se encontraba.

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Sin embargo, poco después reveló el contratiempo que alteró sus planes. Al intentar concretar una reserva de alojamiento, recibió un mensaje inesperado por parte de la plataforma: "No pudimos completar tu reserva. Parece que estás planeando una fiesta no autorizada o molesta. Si se trata de un error, podés presentar una apelación".

Sorprendida por la situación, Zaira decidió hacer pública la respuesta de la aplicación y etiquetó a la empresa para aclarar el malentendido. "Les juro que no es para organizar ninguna fiesta, solo pasar unos días con mis adorables hijitos", expresó con humor.

Cuál fue la fuerte polémica que protagonizó Zaira Nara durante el Mundial 2026

En pleno Mundial 2026, Zaira Nara se convirtió de manera inesperada en el foco de una nueva controversia. Mientras recorría distintas ciudades de Estados Unidos y compartía con sus seguidores cada detalle de su estadía, en Argentina comenzaron a instalarse comentarios críticos sobre su vínculo con el público.

El tema se disparó en LAM (América TV), cuando Laura Ubfal sorprendió al contar una información que, según explicó, le llegó desde Kansas. "Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie", aseguró la periodista en vivo.

A partir de esa revelación, la charla en el estudio derivó hacia otros episodios que también habrían tenido a la modelo como protagonista. Los panelistas recordaron que no sería la primera vez que circulan versiones similares acerca de su actitud en eventos sociales o durante viajes al exterior.

"Lo mismo que pasó en Paraguay", apuntó una de las integrantes del programa, aludiendo a un antecedente que, según remarcaron, también generó repercusión en su momento. "¿Las quiere cobrar? Qué quiere", lanzó el conductor Ángel de Brito, sumando ironía al debate.

     

 

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