La nueva apuesta de Wanda Nara que sorprendió a sus seguidores: "Es como el nacimiento de otro hijo"

Además, aseguró: "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida".

A su vez, Wanda sostuvo que el contenido fue pensado para brindar respuestas concretas a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios. "En este curso van a poder tener todas las herramientas que necesiten. A veces pasamos por situaciones que nos dan miedo. Van a tener las preguntas, las respuestas, todo resuelto. Cuando terminen el curso, puedo les asegurar que se van a sentir una persona diferente, esa persona que estabas buscando", prometió.

El curso ya se encuentra disponible y tiene un valor de 100.000 pesos para Argentina, mientras que quienes residan en el exterior podrán acceder por 67 dólares.

Cuál es la millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara para encontrar a los ladrones tras el robo en Milán

El robo que sufrió Wanda Nara en su residencia de campo en Milán continúa generando repercusiones y, con el paso de las horas, se van conociendo nuevos datos sobre la investigación que busca identificar a los responsables.

En el programa DDM (América TV) revelaron que la conductora tomó una decisión contundente para intentar acelerar el proceso. Según relató el periodista Santiago Riva Roy, la propia empresaria le confirmó que ofrecerá una suma significativa a quien aporte información clave sobre la banda: “Hablé con Wanda y me habilitó a contarlo, va a dar una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda”.

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo, una de las hipótesis más firmes de los investigadores es que los delincuentes manejaban datos previos sobre la vivienda y los movimientos de la familia. Las sospechas apuntan a que los intrusos no se limitaron a objetos de valor, sino que fueron directamente en busca de documentación personal.

Guido Záffora agregó que otro aspecto llamativo para los investigadores es el recorrido que realizaron los asaltantes dentro de la propiedad. Según explicó, lograron llegar sin problemas hasta el dormitorio principal, un espacio difícil de ubicar para alguien que desconoce la distribución de la casa. “Los investigadores están yendo a fondo, porque llegar al cuarto de Wanda en la casa de Milán es como un laberinto, y los ladrones sabían cómo llegar”, señaló.

Mientras la causa avanza, trascendió que los delincuentes dejaron atrás numerosos objetos de gran valor dentro de la vivienda. Sin embargo, se llevaron documentación considerada sensible para la familia, entre ella los pasaportes de las hijas de la empresaria, un detalle que refuerza la teoría de que el golpe fue cuidadosamente planificado.