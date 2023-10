Miles de personas marcharon en Almagro para apoyar a Israel tras el ataque de Hamás

Proyecto nuevo (63).png Cientos de personas marcharon en Almagro para apoyar a Israel tras el ataque de Hamás. (Foto: DAIA Y AMIA)

El Director Ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik, sostuvo: “Vamos a decirle ‘No’ al terrorismo y a la violencia y ‘Sí’ a la paz”. En la marcha también se hicieron presentes algunos políticos como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Martín Lousteau.

El testimonio de una argentina viviendo en Israel a A24

Luego de que la Cancillería confirmara que 635 argentinos pidieron ser repatriados, este lunes por la tarde, el equipo de noticias de A24 dialogó con Iafi Spierer, una argentina que vive en Israel. "Estoy a 20 kilómetros, esa es la distancia que hay entre mi casa y la Franja de Gaza", comenzó diciendo la mujer.

"Está todo paralizado, estamos constantemente alertas, no saliendo a trabajar la mayoría de nosotros. Las escuelas, en todo Israel, están cerradas", añadió. Al mismo tiempo, sostuvo que "lo que ustedes están mostrando ahora no es Israel es la Franja de Gaza, que no sé cómo reaccionar por el hecho de que yo estoy hablando y ustedes están mostrando las represalias que hemos tomado", explicó.

Inmediatamente, el equipo de A24 eliminó las imágenes de la pantalla: "Si te si te sentís mal al respecto lo sacamos, por supuesto, no hay ningún problema", expresó la conductora del programa Para Que Sepas (PQS), Mariana Contartessi.

Enseguida, Spierer continuó su relato sobre dónde estaba el sábado cuando comenzó el ataque: "El sábado estábamos festejando una fiesta judía Sucot y a las 6:25 de la mañana empezaron las alarmas, que estamos acostumbrados a las sirenas y los misiles. A las 6:38 entraron miles terroristas del Hamás y del Jihad a asesinar y aniquilar a la población civil, y a llevarse de rehenes niños, mujeres, ancianos, discapacitados".

"Doy voz ahora, por primera vez en las líneas, porque han aniquilado, han matado a mi sobrino, quien era padre de dos chicos estaba entrenando para una carrera de bicicletas", agregó Iafi.

Finalmente, al ser consultada acerca de si quiere ser repatriada, la mujer aseguró: "Esta es mi casa, la casa que elegí. Yo escuché antes de salir al aire que hay 600 y tantos argentinos que quieren volver a la Argentina, que me imagino cada uno tendrá su motivo, no juzgo a nadie".

Y concluyó: "Vivir en Israel es un desafío, es un desafío constante pero es el lugar donde elegí vivir, elegí es mi casa, elegí vivir acá, elegí armar mi familia".