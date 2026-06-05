Lionel Messi despidió al Indio Solari en un sentido posteo: "Siempre en nuestros corazones"

En el mensaje, el cantante elogiaba la carrera de Messi y le agradecía por las alegrías que le había dado al país. "Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino", comienza diciendo la grabación.

Luego agregó: "El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos. Te mando un abrazo y te merecés una buena vida".

Pero el tramo que más conmovió a los fanáticos fue el cierre, donde el músico hizo referencia a la próxima Copa del Mundo. "¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso".

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La admiración del Indio Solari por Lionel Messi

El mensaje inédito no fue la única muestra de admiración que el músico expresó hacia el capitán argentino. Tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, Solari había destacado públicamente la transformación de Messi como líder dentro y fuera de la cancha.

En una entrevista con Marcelo Figueras afirmó que el rosarino había jugado el torneo con una determinación extraordinaria. "Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán y se lo bancó".

También valoró la manera en que el futbolista manejó la fama a lo largo de su carrera, diferenciándolo de otras grandes figuras del deporte. "A Messi no lo arruinó la fama", sostuvo en aquella conversación.

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Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto… pic.twitter.com/Aj2XwfNcCI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 5, 2026

El vínculo del Indio Solari con el fútbol y su pasión por Boca

Más allá de su admiración por Messi, el Indio Solari mantuvo durante años una relación especial con el fútbol argentino. El músico se definía públicamente como hincha de Boca y en varias entrevistas habló sobre su pasión por el club de la Ribera.

También dedicó elogios a Juan Román Riquelme, a quien consideraba uno de los futbolistas más talentosos que había visto jugar. "No solamente porque ha sido uno de los jugadores que más me ha gustado a mí, sino porque era un mediocampista extraordinario", expresó en una entrevista.

Tras conocerse su muerte, Boca Jambién publicó un mensaje de despedida cargado de referencias a su obra. "Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio", escribió la institución.