Escándalo: Juanita Tinelli denunció a su ex por violencia de género tras ser agredida en un boliche

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Y agregó sobre la denuncia de Juanita Tinelli: "Aparece el nombre de quien la habría golpeado, que es Bautista Cuiña, veremos qué pasa, ahora la Justicia va a buscar a este joven".

Tras el relato de Juanita Tinelli, la Justicia ya investiga las cámaras de seguridad del local para investigar el episodio. "Le van a entregar un botón antipánico", indicó el periodista.

En tanto, Juanita será citada por la Justicia para ratificar lo expuesto en la denuncia en las próximas horas. "Hay un seguridad del boliche que vio una discusión acalorada, subida de tono, pero que no llegó a ver el golpe", aseguró el periodista que consta en la denuncia presentada.

"Rápidamente después de esa situacion, él (Bautista) se va. El fiscal está pidiendo que declaren los empleados del local y los que estaban al lado de Juana", cerró sobre el episodio.

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Cómo fue la separación de Juanita Tinelli y Bautista Cuiña

A través del clásico enigmático del programa, Pepe Ochoa confirmó a fines de noviembre de 2025 el final de la relación entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña.

La joven pareja, que se había mostrado muy unida desde que oficializó su romance hace apenas cuatro meses, habría tenido una fuerte discusión que, por lo que trascendió, no tendría retorno.

"Estaban muy enamorados y muy bien, pero de repente ella mostró una faceta que a él no le gustó, dijo ‘no es por acá’ y la dejó", aportó el panelista de LAM (América TV) sobre el origen del conflicto.

En tanto, Yanina Latorre fue más contundente sobre el comportamiento de Juanita en el vínculo. "Ella lo enloqueció porque era muy tóxica con él", lanzó.