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Música, cine y observación astronómica: vuelve el ciclo "A Cielo Abierto" en el Planetario

El evento se realizará este sábado 6 de junio y propone experiencias donde la ciencia dialoga con el arte en un formato participativo y al aire libre.

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El encuentro se desarrollará desde las 10:30 (Foto: Linda Buenos Aires).

El encuentro se desarrollará desde las 10:30 (Foto: Linda Buenos Aires).

El sábado 6 de junio, el Planetario Galileo Galilei presentará A cielo abierto, una nueva jornada con ciencia, arte, música, cine y observación astronómica.

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A cielo abierto es un ciclo que propone experiencias donde la ciencia dialoga con el arte en un formato participativo y al aire libre. La jornada iniciará con: El universo en las manos, una función-taller inclusiva dirigida a personas ciegas, sus acompañantes y público general; luego seguirá A Cielo Abierto, en una edición especial dedicada a los océanos.

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Desde la tarde, la explanada será escenario de las actividades por el Día de los Océanos, que contará con intervenciones colectivas a una obra inspirada en ecosistemas marinos junto a la Fundación Por el Mar. Además, podremos disfrutar de la proyección del documental Sei, la ballena desconocida.

Para cerrar la jornada, en la explanada se realizará Dos luceros al anochecer, una actividad de observación astronómica para identificar Venus y Júpiter a simple vista en el horizonte y explorarlos con telescopios, acompañados por guías del Planetario.

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Para más información sobre A Cielo Abierto en el Planetario

  • Sábado 6 de junio, desde las 10:30.
  • Las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.
  • Planetario Galileo Galilei – Av. Sarmiento y Belisario Roldán.
  • Más información en: linda.buenosaires.gob.ar

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