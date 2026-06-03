Música, cine y observación astronómica: vuelve el ciclo "A Cielo Abierto" en el Planetario

Desde la tarde, la explanada será escenario de las actividades por el Día de los Océanos, que contará con intervenciones colectivas a una obra inspirada en ecosistemas marinos junto a la Fundación Por el Mar. Además, podremos disfrutar de la proyección del documental Sei, la ballena desconocida.

Para cerrar la jornada, en la explanada se realizará Dos luceros al anochecer, una actividad de observación astronómica para identificar Venus y Júpiter a simple vista en el horizonte y explorarlos con telescopios, acompañados por guías del Planetario.

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Para más información sobre A Cielo Abierto en el Planetario