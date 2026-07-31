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El estremecedor relato de la prima de Thiago Medina tras denunciarlo por abuso sexual: "Me callé un montón"

Lara Agustina Ledesma, prima de Thiago Medina, habló en LAM luego de la denuncia que presentó en su contra por abuso sexual.

31 jul 2026, 21:47
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El estremecedor relato de la prima de Thiago Medina tras denunciarlo por abuso sexual: Me callé un montón

El estremecedor relato de la prima de Thiago Medina tras denunciarlo por abuso sexual: "Me callé un montón"

El estremecedor relato de la prima de Thiago Medina tras denunciarlo por abuso sexual: Me callé un montón

El estremecedor relato de la prima de Thiago Medina tras denunciarlo por abuso sexual: "Me callé un montón"

A 24 horas de que se conociera públicamente la denuncia presentada ante el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino contra Thiago Medina por presunto abuso sexual, Lara Agustina Ledesma decidió hablar por primera vez en televisión y brindar detalles sobre la situación que, según su relato, habría atravesado durante su infancia.

En diálogo con LAM (América TV), la joven explicó los motivos que la llevaron a contar lo ocurrido después de varios años y se refirió al proceso personal que atravesó hasta animarse a realizar la presentación judicial.

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Lara aseguró que, antes de avanzar con la denuncia, había intentado hablar con el entorno familiar de Thiago. "Camila habló por todos lados que yo mentía, contándole a sus amistades y todo el barrio que yo mentía. Este tema lo hablamos con ellos nada más", reveló.

La joven explicó que durante varios años mantuvo silencio y que recién después de cumplir 15 años decidió contar lo que, según su testimonio, había sucedido. "Vivíamos a seis o siete cuadras, yo no lo veía. Me callé un montón de tiempo. Cumplí 15 y, al tiempo, lo hablé. Lo hablé con la familia de él: Brisa y su papá. Después le contaron a Camila y después lo contó ella. No me creyeron. Brisa dijo que me iba a apoyar en su momento, pero es obvio que va a estar con el hermano. Con Thiago no hablé más", relató.

Además, explicó por qué decidió no hablar antes con su familia y aseguró que atravesó ese momento en silencio. "Estaba mal pero no lo contaba. Mi mamá trabajaba y no quería cargarla con eso", manifestó.

Frente a las críticas y a las declaraciones del entorno de Medina, quienes cuestionaron su versión y deslizaron una posible intención de exposición, Lara respondió: "No sé qué pensar. Si quisiera buscar fama no iría por este lado, que me conozcan siendo abusada. Es obvio que iba a decir eso".

Durante la entrevista, también recordó una conversación que, según su relato, mantuvo con Thiago luego de que la situación llegara a conocimiento de la familia. " Él contó llorando que lo perdone, que no quería hacer eso. Estaba mi mamá. Con mi papá no me hablo. Mi mamá le dijo que no lo iba a perdonar pero que no le iba a hacer nada. Queríamos que no lo sepa todo el mundo", aseguró.

Sobre la decisión de presentar la denuncia, Lara explicó que fue algo que pensó durante mucho tiempo y que finalmente decidió avanzar por un motivo particular. "Estaba preparada para hacerla, lo pensé un montón, pero creo que tienen que saberlo porque tiene dos nenas", señaló.

"Quiero saber a qué se refiere con que lo jodí, que lo diga", expresó, haciendo referencia al comunicado publicado por el ex de Daniela Celis tras conocerse la denuncia.

Por último, Lara aclaró que su intención es que la situación sea investigada y que su testimonio sea escuchado. "No sé si va a ir preso, pero es más que nada para que la gente sepa la clase de persona que es. Tiene dos nenas. Para que cuiden a sus hijas. Yo también tengo una", concluyó.

Qué dijo Camila Déniz sobre la denuncia Thiago Medina

Luego de que se hiciera pública la denuncia por presunto abuso sexual contra Thiago Medina, Camila "Camilota" Deniz decidió romper el silencio y salió en defensa de su hermano con un contundente mensaje.

La exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece) le envió un audio a Pilar Smith, periodista de LAM (América TV), programa que dio a conocer el caso. Allí rechazó de manera categórica las acusaciones y sostuvo que la verdad se conocerá en el ámbito judicial.

Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz, pero qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo ”, expresó Camilota.

En la misma línea, cuestionó las intenciones detrás de la denuncia y manifestó su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo ocurrido. “No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina ”, agregó.

     

 

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