Encontraron con vida a un hombre que estuvo diez días desaparecido entre los cerros

Diego Armando Argañaraz se perdió mientras caminaba por los Valles Calchaquíes, en Salta. (Foto: Que Pasa Salta)

Fue trasladado al Hospital de Cafayate

Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, Argañaraz fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cafayate, donde quedó internado para realizarle estudios y evaluar su estado general de salud.

Hasta el momento, las autoridades no informaron lesiones de gravedad, aunque continuará bajo observación médica.

Cómo logró sobrevivir tras diez días perdido

Según las primeras averiguaciones, Diego Armando Argañaraz se habría extraviado por causas que aún son materia de investigación mientras recorría la zona sur de los cerros de los Valles Calchaquíes.

Después de varios días perdido, logró orientarse y llegar por sus propios medios hasta la vivienda de una familia conocida, ubicada en el paraje Santa Bárbara.

Desde ese lugar dieron aviso a sus familiares y a las autoridades, lo que permitió finalizar con éxito el operativo de búsqueda que durante diez días movilizó a distintas áreas de la Policía de Salta y equipos de rescate.