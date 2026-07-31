En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Vida
Hombre
Salta

Encontraron con vida a un hombre que estuvo diez días desaparecido entre los cerros

Diego Armando Argañaraz fue hallado con signos de deshidratación en un paraje de los Valles Calchaquíes, en Salta. Fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Banner Seguinos en google DESK
Diego Armando Argañaraz se perdió mientras caminaba por los Valles Calchaquíes

Diego Armando Argañaraz se perdió mientras caminaba por los Valles Calchaquíes, en Salta. (Foto: Nuevo Diario de Salta)

Después de diez días de intensa búsqueda, Diego Armando Argañaraz fue encontrado con vida este viernes en los cerros de Cafayate, en la provincia de Salta. El hombre apareció en el paraje Santa Bárbara, con signos de deshidratación y agotamiento, y fue trasladado al hospital local, donde permanece internado bajo observación.

Leé también Así fue el rescate contrarreloj de los cuatro mineros desaparecidos: sobrevivieron tres noches a 30 grados bajo cero
Los trabajadores sobrevivieron a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. (Foto: gentileza El Esquiú). 

El hallazgo puso fin al operativo desplegado en la zona de los Valles Calchaquíes, donde el hombre era buscado desde hacía más de una semana tras perderse mientras recorría los cerros.

La noticia fue comunicada por la madre de Argañaraz, quien se contactó con las autoridades para informar que su hijo había sido localizado. Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía de Salta y personal de salud se dirigieron hasta el paraje Santa Bárbara para asistir al hombre.

Al llegar, constataron que estaba consciente, aunque presentaba un evidente cuadro de agotamiento y deshidratación como consecuencia de los días que permaneció aislado.

Diego Armando Arga&ntilde;araz se perdi&oacute; mientras caminaba por los Valles Calchaqu&iacute;es, en Salta. (Foto: Que Pasa Salta)

Diego Armando Argañaraz se perdió mientras caminaba por los Valles Calchaquíes, en Salta. (Foto: Que Pasa Salta)

Fue trasladado al Hospital de Cafayate

Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, Argañaraz fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cafayate, donde quedó internado para realizarle estudios y evaluar su estado general de salud.

Hasta el momento, las autoridades no informaron lesiones de gravedad, aunque continuará bajo observación médica.

Cómo logró sobrevivir tras diez días perdido

Según las primeras averiguaciones, Diego Armando Argañaraz se habría extraviado por causas que aún son materia de investigación mientras recorría la zona sur de los cerros de los Valles Calchaquíes.

Después de varios días perdido, logró orientarse y llegar por sus propios medios hasta la vivienda de una familia conocida, ubicada en el paraje Santa Bárbara.

Desde ese lugar dieron aviso a sus familiares y a las autoridades, lo que permitió finalizar con éxito el operativo de búsqueda que durante diez días movilizó a distintas áreas de la Policía de Salta y equipos de rescate.

En pocas palabras

  • Hallado con vida: Diego Armando Argañaraz fue encontrado tras diez días desaparecido en Salta.
  • Estado de salud: Presentaba signos de deshidratación y agotamiento, fue trasladado al hospital.
  • Supervivencia: Logró orientarse y llegar a una vivienda conocida desde donde avisaron a las autoridades.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Vida Hombre Desaparecido
Notas relacionadas
Encontraron a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes
Confirmaron el hallazgo del cuerpo del último de los cinco pescadores desaparecidos
Heroico rescate: una patrulla municipal le salvó la vida a un bebé de un año que se estaba ahogando

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar