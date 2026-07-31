La FIFA dio marcha atrás con el proyecto para abrir el Mundial a inversores privados

La propuesta generó una fuerte controversia y terminó provocando diferencias dentro de la propia estructura de la FIFA. (Foto: Reuters)

En qué consistía la iniciativa

La propuesta contemplaba la creación de una sociedad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que concentraría buena parte de los negocios comerciales del organismo.

La nueva empresa iba a administrar los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la gestión operativa de los principales torneos organizados por la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

Según había explicado el organismo, el objetivo era generar nuevas fuentes de financiamiento para fortalecer programas de desarrollo futbolístico, especialmente en los países con menores recursos.

No obstante, la iniciativa encontró resistencia en distintos sectores del fútbol internacional, que cuestionaron la posibilidad de incorporar capital privado a la estructura comercial de la entidad.

El rechazo de las confederaciones

Durante las últimas horas, varias organizaciones manifestaron públicamente sus reparos al proyecto. La UEFA expresó su oposición a la propuesta, mientras que la Concacaf también rechazó la creación de una nueva sociedad comercial vinculada a los activos de la FIFA.

Por su parte, la Conmebol había iniciado un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocado a una reunión de urgencia para analizar el alcance de la iniciativa y solicitar precisiones sobre su estructura y funcionamiento.

En ese contexto, la FIFA optó por retirar la propuesta antes de avanzar con nuevas instancias de discusión.

Qué dijo Infantino

En la declaración difundida por la FIFA, el presidente Gianni Infantino defendió el espíritu original del proyecto y aseguró que la intención era fortalecer a las asociaciones miembro y ampliar el apoyo a los países que más lo necesitan.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la iniciativa siempre estuvo condicionada al respaldo de las asociaciones miembro y a un proceso de consultas con las distintas organizaciones que integran el fútbol mundial.

De cara a los próximos meses, Infantino adelantó que buscará retomar el diálogo con las distintas partes involucradas para avanzar en nuevas estrategias de crecimiento para el deporte.

“Mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, concluyó.