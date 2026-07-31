Luis Caputo en A24: "No tengo una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027"

Según explicó, el objetivo es eliminar definitivamente la posibilidad de que futuros gobiernos utilicen la emisión para financiar déficits fiscales.

“Si el día de mañana viene otro gobierno y lo quiere cambiar, se va a tener que hacer cargo. Va a tener que pararse y decirle a la gente ‘yo quiero hacer una ley para volver a tener déficit y financiarlo con emisión’”, sostuvo.

Caputo también defendió la cadena nacional en la que Milei presentó el proyecto y consideró que tuvo un fuerte impacto pedagógico: “Yo creo que la cadena del presidente fue extraordinaria porque apenas en catorce minutos sintetizó brillantemente el problema. Capturó la atención de millones de personas. El concientizar a la población de esto es un reaseguro muy importante”, afirmó.

Milei anunció en cadena nacional las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central. (Foto: Presidencia)

Inflación y estabilidad

Para el titular del Palacio de Hacienda, la reforma apunta directamente a consolidar el proceso de desinflación que atraviesa la economía.

“La gente lo va a ver reflejado en la inflación, que no es otra cosa que un impuesto que los políticos no pueden cobrar por derecha. Entonces por eso el presidente dice que es una estafa. Es el impuesto encubierto que le cobran a la gente”, explicó.

En esa línea, remarcó que la iniciativa busca impedir que se repitan prácticas que, según el Gobierno, estuvieron detrás de los ciclos inflacionarios de las últimas décadas: “Esta ley viene a darle un mazazo a la inflación y sobre todo a pavimentar la estabilidad para el mediano y largo plazo”, aseguró.

El futuro del Gobierno y el rol de Milei

Caputo destacó la figura del presidente como el principal sostén del proceso económico y consideró que su liderazgo será determinante en los próximos años. “Nosotros estamos pensando en los próximos 30 años. El presidente Milei va a estar los próximos cuatro o cinco años, después va a venir alguien y la tentación de los políticos va a ser esa (la emisión monetaria). Por eso tenemos que valorar el presidente que tenemos”, afirmó.

Además, aseguró que dentro del Gobierno no existen funcionarios imprescindibles más allá del jefe de Estado: “En los próximos cinco años la persona fundamental es el presidente. No tiene reemplazos”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de continuar al frente del Ministerio de Economía en un eventual segundo mandato libertario sostuvo que “la única persona importante es el presidente. Si yo soy ministro o no es irrelevante. Todos estamos colaborando con el presidente de la mejor manera posible. Con aciertos y errores”, dijo.

Y agregó: “Los ministros somos todos fusibles, ninguno es imprescindible”.

Año electoral, crédito y consumo

El ministro reconoció que el calendario electoral de 2027 representa un desafío para la economía, aunque aseguró que el Gobierno trabaja para evitar turbulencias. “Que el año que viene sea año electoral no se nos escapa. Los años electorales en Argentina son difíciles. Estamos trabajando para garantizarle a la gente que el año que viene va a ser diferente”, afirmó.

También se refirió al proceso de recuperación económica y destacó el aporte de sectores como la energía, la minería y la agroindustria: “Hoy hay cuatro o cinco sectores a los que les va extremadamente bien. Eso no es en detrimento de los otros. Es a favor de los otros. Esos sectores generan una estabilidad que hacen que Argentina sea más predecible”, señaló.

La defensa de Bausili y la independencia del Banco Central

Caputo también respaldó la gestión de Santiago Bausili al frente del Banco Central y rechazó los cuestionamientos sobre la autonomía de la entidad monetaria. Según sostuvo, la independencia del organismo está garantizada y es respetada por el propio Gobierno.

“Santiago (Bausili) es el mejor presidente de Banco Central y es probablemente el mejor presidente del Central que hemos tenido en décadas. Es un profesional extraordinario y mejor ser humano aún”, afirmó.

Caputo respaldó la gestión de Santiago Bausili al frente del Banco Central. (Foto: archivo)

El ministro además descartó que la relación personal que mantiene con Bausili interfiera en el funcionamiento institucional del organismo: “La relación personal no tiene nada que ver. La independencia está dada y somos los primeros en respetarla”, aseguró.

Las declaraciones llegan en medio del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno nacional, una iniciativa que busca reforzar la autonomía de la autoridad monetaria y limitar la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión, según detalló Milei al presentar el proyecto.