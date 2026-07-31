Cierra una estación clave de la línea E del subte por obras: cuándo comienza y cuánto durarán los trabajos

SBASE aplicará en General Urquiza un sistema de impermeabilización con tratamiento de juntas y un revestimiento anticorrosión para prevenir filtraciones.

Cómo será la obra para evitar filtraciones

Uno de los puntos centrales del proyecto será la impermeabilización, una de las principales problemáticas que presentan las estaciones más antiguas del Subte porteño.

Según informó SBASE, se realizarán trabajos de inyección y sellado de juntas con materiales de última generación, además de instalar un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión en el techo.

El objetivo es mejorar el drenaje del agua y prevenir filtraciones que afectan la infraestructura de la estación. General Urquiza posee valor patrimonial, por lo que la obra deberá respetar estrictos criterios de conservación.

Los murales serán restaurados por especialistas bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, con el objetivo de preservar el patrimonio artístico e histórico del lugar.

Qué otras estaciones del Subte serán renovadas

Con el cierre de General Urquiza, la estación se suma a Tribunales (línea D), que continúa fuera de servicio por obras similares.

Además, SBASE confirmó que el plan continuará en otras estaciones de la red:

Línea A: Alberti, Pasco y Sáenz Peña.

Línea B: Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego.

Línea C: Lavalle e Independencia.

Línea E: Entre Ríos.

Confirmaro las reformas de las estaciones de la línea E de subtes. (Foto: archivo)

Las estaciones que ya fueron renovadas

Hasta el momento, el programa permitió renovar 20 estaciones de la red:

Línea A: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro.

Línea B: Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia.

Línea C: San Martín.

Línea D: Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo.

Línea E: Jujuy.

También fueron remodelados distintos paradores del Premetro.

El plan de modernización del Subte

La renovación de estaciones forma parte del plan integral de modernización del sistema de transporte que impulsa SBASE.

Entre las obras previstas también figuran la licitación de la futura línea F, la compra de 224 coches nuevos para renovar completamente la flota de la línea B y mejorar la frecuencia de las líneas A y C, además del reemplazo de 84 escaleras mecánicas, la incorporación de nuevos ascensores y otras mejoras de infraestructura en toda la red.