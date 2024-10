"No rendirme": la conmovedora última carta que escribió la nena que murió tras el viaje de egresados

carta juana.avif

La adolescente aseguraba que le gustaba leer, en especial libros de política, y que planeaba estudiar Economía y Arquitectura en la universidad. “La mayor meta que me propongo es ser presidente de la Argentina. Voy a dedicar toda mi vida a esto; si no lo cumplo habré desperdiciado toda mi vida. Este pensamiento me ayuda a no rendirme y seguir estudiando”, anhelaba.

La carta fue difundida por Gabriela Petit, quien fue docente de Juanita en el curso de ingreso a la escuela industrial. Las palabras fueron compartidas por la niña en el primer día de clases.

“Nunca imaginé que estas líneas serían un testimonio de sus sueños, sus objetivos y de todo lo que esperaba del futuro. Mi corazón está lleno de dolor y angustia por su partida. Juani fue una luz en el aula, y su ausencia deja un vacío imposible de llenar”, lamentó la docente, a través de su cuenta de Facebook.

Y añadió: “Conocerla fue un regalo que siempre atesoraré. Hoy me invade el dolor de saber que esos sueños quedaron sin cumplir, pero su luz, su energía y sus ganas de ser la mejor versión de sí misma seguirán viviendo en todos los que te conocimos. Descansa en paz, querida Juani”.

El descargo del colegio de la nena que murió tras su viaje de egresados

El Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), al que asistía Juanita Milagros Sirimarco Díaz, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y se distanció de las críticas formuladas por la madre de la nena.

La institución justificó que no participó en la toma de decisiones del viaje, que estuvo completamente a cargo de la empresa Viaturex, y aseguró que le brindó apoyo a la familia, acompañándolos durante la internación y coordinando cadenas de oración.

“El colegio se mantuvo en contacto permanente, ofreciendo soporte espiritual y emocional hasta el día 12 de octubre, cuando lamentablemente recibimos la noticia”, expresaron en el documento.

ICRA argumentó que “es fundamental enfatizar que el viaje recreativo a Villa Carlos Paz no fue organizado, avalado ni autorizado por nuestra institución. Fue una iniciativa exclusiva de un grupo de padres, quienes contrataron a la empresa Viaturex, sin nuestra intervención ni consentimiento”.

La institución también aclaró que no tuvo participación en la planificación, contratación de servicios o seguros médicos, ni en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del itinerario, paradas o actividades durante el viaje. “Todas estas responsabilidades recayeron exclusivamente en Viaturex, y es importante aclarar que el colegio no recibió solicitud formal para su autorización”.

Luego, el colegio esclareció la secuencia de los hechos: “El 5 de octubre, Juanita sufrió una lesión en la rodilla izquierda mientras participaba en una actividad recreativa en un parque acuático. Fue trasladada al Sanatorio Punilla, donde fue atendida y diagnosticada con la Enfermedad de Osgood-Schlatter, recomendándose su control posterior en su lugar de residencia".