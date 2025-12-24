"No tengo vida para recuperar todo lo que perdí", el desgarrador relato de una jubilada afectada por el temporal

Entre las pérdidas, Adelina reveló que el auto familiar "no arranca" y que deberá comprobar si sufrió un problema con la alarma del vehículo.

Entre las cosas que pudo salvar se encontraba una foto de sus dos nietos Lauti y Lolo, a las que colocó en un mueble, aunque señaló que cuando las encontró "se pegoteaban" todavía por el agua.

"Teníamos otros planes, porque hoy es el cumpleaños de mi nietito. El más chiquito, que cumple nueve años. Teníamos una organización, algo mucho más lindo que esto que nos pasó", reveló los plantes que tenía para Noche Buena, interrumpidos por las consecuencias de la inundación.

El ingreso de la lluvia a la casa

Respecto al momento puntual de la tormenta, relató: "El agua entraba directamente por las ventanas, por los ventanales. Un desastre, porque por más que teníamos compuertas no había forma de parar. Inclusive la presión que hacía en el patio hizo que se rompiera la puerta de la cocina".

La mujer indicó que cuando la lluvia inició se encontraba junto a su marido "los dos solitos". Al respecto, agrego que "esta vez fue todo tan rápido, fueron fracciones de segundo" y afirmó que "en menos de 15 minutos empezó a subir el agua, cuando ya entró por la ventana ya no había más nada que hacer".

El pedido de solidaridad

"Nos hace falta todo", repitió Adelina y se sinceró: "A mí no me gusta decir esto porque somos gente que laburamos toda la vida. Hoy somos jubilados, pero yo trabajé 35 años en una empresa, mi marido toda la vida trabajó. Estaba preparado todo para una inundación, pero no para esto. Nunca, nunca pensamos que llegaríamos a esto"

La mujer habilitó una cuenta para recibir ayuda al alias Adelina.131.beben.mp que figura a su nombre Adelina Escalante.

En cuanto a cómo reaccionaron frente a las pérdidas sufridas, la mujer contó que junto a su marido "nos abrazamos y lloramos". Después del momento de tensión, relató: "No nos dormimos, todavía no dormimos. La verdad que nos acostamos, pero hablábamos, llorábamos, nos abrazábamos y volvíamos otra vez a decir, ¿Cómo salimos de esta?".

"Yo no tengo vida ya para recuperar todo lo que perdí", contó que le dijo su esposo y ella reflexionó que "va a faltar vida porque no es lo mismo tener 20 años atrás, cuando uno era más joven, trabajaba y tenía esa posibilidad".

"Hoy la verdad es que las puertas se nos van cerrando y cuesta muchísimo. Yo miraba el placard, mi cocina que me costó tanto y era la cocina soñada y hoy no quedó nada, nada".