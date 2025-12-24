Controles reforzados en CABA por Nochebuena y Navidad: cómo será el operativo y de cuánto son las multas

Alcoholemia: límites y sanciones

Vehículos particulares: 0,5 gr/l

Motociclistas: 0,2 gr/l

Principiantes y profesionales: 0,0 gr/l

El control comienza con la verificación de licencia, cédula verde y seguro, seguido por un test con alómetro. Si da positivo, se realiza el dosaje definitivo con alcoholímetro. La sanción mínima es la inhabilitación para conducir por dos meses.

como-van-a-ser-los-controles-de-alcoholemia-caba-ano-nuevo-2025_1600_1067 (1) El plan incluye más patrullajes, monitoreo urbano intensificado y un fuerte incremento de los controles de alcoholemia.

Multas récord y valores actualizados

En noviembre de 2025 se registraron multas récord, especialmente por superar 140 km/h, con penalidades de $319.404 a $3.194.040.

El sistema se rige por Unidades Fijas (UF), con un valor vigente de $798,51 hasta el 2 de marzo de 2026.

Alcohol 0,5 a 0,99 gr/l: $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF)

Alcohol > 1 gr/l: $1.597.020 (2.000 UF), retención del vehículo y quita de licencia

Otras infracciones frecuentes:

Sin licencia: $39.925,50

Velocidad mínima: $55.895,70

Cinturón: $79.851

Uso del celular: $79.851

Mensajes de texto: $159.702

Facilitar vehículo a un menor: $159.702

Semáforos: $239.553 a $1.197.765

Espacios para movilidad reducida: $239.553

BAQBPI2KVND5ZGRKA7TCUNM22A El control de alcoholemia, uno de los operativos clave para esta Nochebuena y Navidad.

Cómo consultar y pagar infracciones

La consulta puede hacerse online en el portal oficial de la Ciudad, donde se visualizan multas, puntos de la licencia y se descarga el libre deuda si corresponde. La DGAI no brindará atención personalizada hoy ni mañana.

El pago está habilitado en línea o presencial (Banco Ciudad, Pago Fácil, Rapipago y BaproPagos). Los pagos presenciales acreditan en 96 horas, requisito para obtener el libre deuda.

Estacionamiento y peajes en las fiestas

Estacionamiento permitido en avenidas y calles donde suele prohibirse de lunes a viernes (7 a 21).

Sin estacionamiento medido ambos días.

Prohibido estacionar en pasajes, Metrobús, calles de convivencia y junto a ciclovías, en todo horario.

Peajes normales, con hora pico de fin de semana: 11 a 15 (hacia Provincia) y 17 a 21 (hacia Centro).

Clave para las fiestas: planificar traslados, respetar los límites y no conducir si se consumió alcohol. El refuerzo de controles busca prevenir y salvar vidas.