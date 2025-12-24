Controles reforzados en CABA por Nochebuena y Navidad: cómo será el operativo y de cuánto son las multas
El plan incluye más patrullajes, monitoreo urbano intensificado y un fuerte incremento de los controles de alcoholemia. La estrategia apunta a reducir riesgos durante las celebraciones.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un refuerzo integral de los controles de seguridad y prevención durante Nochebuena y Navidad, con operativos especiales que se desplegarán en las 15 comunas. El plan incluye más patrullajes, monitoreo urbano intensificado y un fuerte incremento de los controles de alcoholemia, una medida clave ante un dato oficial: uno de cada cinco siniestros viales está vinculado al consumo de alcohol.
La estrategia apunta a reducir riesgos durante las celebraciones y a desalentar conductas peligrosas al volante. En ese marco, las sanciones por infracciones graves, como circular a velocidades extremas, pueden superar los $3 millones.
Durante las noches festivas se instalarán 30 puestos adicionales de alcoholemia en distintos barrios. El operativo aplicará el “método embudo”, que obliga a disminuir la velocidad y facilita la tarea de los agentes sin generar embotellamientos.
Desde el Centro de Monitoreo se coordinará el apoyo a Agentes de Prevención, Agentes de Tránsito, Bomberos y Policía, con guardias activas las 24 horas. Además, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y Fiscalización realizarán inspecciones en comercios y plazas para evitar la venta de alcohol en zonas prohibidas.
Alcoholemia: límites y sanciones
Vehículos particulares: 0,5 gr/l
Motociclistas: 0,2 gr/l
Principiantes y profesionales: 0,0 gr/l
El control comienza con la verificación de licencia, cédula verde y seguro, seguido por un test con alómetro. Si da positivo, se realiza el dosaje definitivo con alcoholímetro. La sanción mínima es la inhabilitación para conducir por dos meses.
Multas récord y valores actualizados
En noviembre de 2025 se registraron multas récord, especialmente por superar 140 km/h, con penalidades de $319.404 a $3.194.040.
El sistema se rige por Unidades Fijas (UF), con un valor vigente de $798,51 hasta el 2 de marzo de 2026.
Alcohol 0,5 a 0,99 gr/l: $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF)
Alcohol > 1 gr/l: $1.597.020 (2.000 UF), retención del vehículo y quita de licencia
Otras infracciones frecuentes:
Sin licencia: $39.925,50
Velocidad mínima: $55.895,70
Cinturón: $79.851
Uso del celular: $79.851
Mensajes de texto: $159.702
Facilitar vehículo a un menor: $159.702
Semáforos: $239.553 a $1.197.765
Espacios para movilidad reducida: $239.553
Cómo consultar y pagar infracciones
La consulta puede hacerse online en el portal oficial de la Ciudad, donde se visualizan multas, puntos de la licencia y se descarga el libre deuda si corresponde. La DGAI no brindará atención personalizada hoy ni mañana.
El pago está habilitado en línea o presencial (Banco Ciudad, Pago Fácil, Rapipago y BaproPagos). Los pagos presenciales acreditan en 96 horas, requisito para obtener el libre deuda.
Estacionamiento y peajes en las fiestas
Estacionamiento permitido en avenidas y calles donde suele prohibirse de lunes a viernes (7 a 21).
Sin estacionamiento medido ambos días.
Prohibido estacionar en pasajes, Metrobús, calles de convivencia y junto a ciclovías, en todo horario.
Peajes normales, con hora pico de fin de semana: 11 a 15 (hacia Provincia) y 17 a 21 (hacia Centro).
Clave para las fiestas: planificar traslados, respetar los límites y no conducir si se consumió alcohol. El refuerzo de controles busca prevenir y salvar vidas.