Ya se sabe si finalmente se trabaja o no el 26 de diciembre en Argentina

En cambio, el viernes 26 de diciembre no está incluido como feriado nacional, ni tampoco fue declarado, hasta el momento, como feriado puente turístico o día no laborable con fines turísticos por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esto significa que, para la mayoría de los trabajadores del país, se trata de una jornada laboral normal.

Sin embargo, la experiencia demuestra que no todos los sectores viven esa fecha de la misma manera, y allí es donde aparecen las dudas que cada diciembre vuelven a escena.

¿Se trabaja el 26 de diciembre de 2025? La pregunta clave para empleados y empresas

La gran pregunta que se hacen miles de personas es directa: ¿se trabaja el 26 de diciembre de 2025 en Argentina?

La respuesta general es sí, se trabaja. Pero con matices importantes:

Sector privado: el 26 de diciembre es día laborable normal , salvo que el empleador otorgue un asueto interno o que el convenio colectivo establezca lo contrario.

Sector público nacional: no es feriado oficial. En algunos casos puede declararse día no laborable , aunque esto depende de decisiones administrativas específicas.

Provincias y municipios: pueden existir feriados locales , aniversarios fundacionales o asuetos administrativos que modifiquen la actividad en determinadas zonas.

Convenios colectivos: algunos gremios contemplan francos compensatorios o regímenes especiales luego de fechas festivas.

En términos estrictamente legales, no existe una obligación nacional de otorgar el día libre el 26 de diciembre.

Calendario oficial de feriados 2025: qué dice la normativa

El calendario oficial de feriados para 2025 deja en claro un punto central: el único feriado vinculado a Navidad es el 25 de diciembre. No hay extensión automática ni “puente” obligatorio hacia el viernes posterior.

Este criterio se ha sostenido de manera constante en los últimos años, incluso en contextos económicos donde se priorizó la reducción de días no laborables para favorecer la actividad productiva.

Desde el Gobierno nacional se ha remarcado en distintas oportunidades que los feriados puente no son automáticos, y que su implementación depende de decisiones específicas que deben ser anunciadas con antelación.

Hasta ahora, el 26 de diciembre de 2025 no fue incluido en ninguna disposición oficial que lo transforme en feriado o día no laborable nacional.

Feriados puente y días no laborables: por qué generan confusión

Una de las principales razones por las que el 26 de diciembre genera confusión es la existencia de los llamados días no laborables con fines turísticos. A diferencia de los feriados nacionales:

No son obligatorios para el sector privado

La decisión de trabajar o no queda en manos del empleador

Si se trabaja, se paga como un día normal, no como feriado

En años anteriores, algunos días posteriores a Navidad o Año Nuevo fueron declarados no laborables, lo que alimenta la expectativa de que esa situación se repita.

Sin embargo, para 2025 no existe confirmación oficial de que el viernes 26 de diciembre tenga ese estatus.

El impacto del 26 de diciembre en el turismo y el consumo

Más allá de su condición legal, el 26 de diciembre tiene un impacto real en la dinámica social y económica del país. Para muchos argentinos, se trata de un día “bisagra” entre las fiestas y el cierre del año.

En la práctica, se observa que:

Muchas empresas trabajan con planteles reducidos

Comercios ajustan horarios

El movimiento turístico aumenta, especialmente si cae viernes

Se incrementan los pedidos de licencias y vacaciones

En 2025, el hecho de que el 26 de diciembre caiga viernes potencia el interés por generar un fin de semana largo informal, aunque no esté respaldado por un feriado oficial.

Provincias y municipios: cuándo el 26 de diciembre puede no ser laborable

Un punto clave para entender la situación es que Argentina es un país federal, y eso permite que provincias y municipios declaren feriados o asuetos propios.

En algunos distritos, el 26 de diciembre puede coincidir con:

Aniversarios fundacionales

Fiestas patronales

Asuetos administrativos locales

En esos casos, la actividad puede verse suspendida solo en esa jurisdicción, mientras que en el resto del país se trabaja con normalidad.

Por eso, siempre se recomienda verificar el calendario local o las comunicaciones oficiales de cada municipio.

Sector público vs sector privado: diferencias clave

Otra fuente de confusión habitual es la diferencia entre sector público y privado.

En el sector público, especialmente en organismos nacionales, es frecuente que:

Se otorguen asuntos internos

Se reduzca la atención al público

Se habiliten esquemas de guardias mínimas

En cambio, en el sector privado, la regla general es clara: si no es feriado ni día no laborable, se trabaja.

Esto explica por qué muchas personas creen que “nadie trabaja” el 26 de diciembre, cuando en realidad se trata de regímenes laborales distintos.

¿Qué pasa si trabajo el 26 de diciembre de 2025?

Desde el punto de vista salarial, la normativa es contundente:

El 26 de diciembre se paga como día normal

No corresponde pago doble

No genera francos compensatorios obligatorios

Solo en el caso de que un empleador decida otorgarlo como día libre, se trata de un beneficio interno, no de una obligación legal.

Una duda que se repite todos los años

La pregunta “¿se trabaja el 26 de diciembre?” se repite cada año porque se ubica en una zona ambigua del calendario: entre dos fechas cargadas de significado, con expectativas sociales que muchas veces no coinciden con la normativa vigente.

En 2025, la situación no cambia: el viernes 26 de diciembre no es feriado nacional en Argentina, y la regla general indica que se trabaja.

No obstante, la recomendación final es siempre la misma: consultar con el empleador, revisar el convenio colectivo y verificar las disposiciones locales, ya que allí pueden encontrarse las excepciones que cambian la realidad de cada trabajador.