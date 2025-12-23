Temporal en Buenos Aires: suspendieron vuelos y quedó paralizado Aeroparque a horas de la Nochebuena. 

Embed

Para muchos pasajeros, el viaje tenía un fuerte componente emocional: el reencuentro familiar tras un año de trabajo, lo que incrementó el malestar y la incertidumbre en las salas de embarque.

Recomendaciones oficiales para los pasajeros

Ante la persistencia de la inestabilidad climática, las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas que operan en Aeroparque —Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart— emitieron una serie de recomendaciones:

Consultar el estado del vuelo: no dirigirse al aeropuerto sin antes verificar la situación en la web oficial de la aerolínea o de Aeropuertos Argentina.

Paciencia ante reprogramaciones: debido a que los vuelos de estas fechas suelen operar con ocupación plena, la reubicación de pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.

Mientras se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, Aeroparque continúa operando con demoras e interrupciones, en una de las semanas de mayor movimiento aéreo del año.