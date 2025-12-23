En vivo Radio La Red
Temporal en Buenos Aires: suspendieron vuelos y quedó paralizado Aeroparque a horas de la Nochebuena

Lo que comenzó como una jornada de intenso movimiento por los viajes de las Fiestas terminó en una pesadilla para miles de pasajeros. La tormenta fue tan repentina que tomó por sorpresa a los servicios de rampa.

Un violento temporal sorprendió en las últimas horas a la Ciudad de Buenos Aires y provocó la paralización total de las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. Con cancelaciones y reprogramaciones permanentes, la terminal aérea atravesó momentos de máxima tensión en la previa de la Nochebuena, en una jornada clave por los viajes de fin de año.

El SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias y tormentas severas a Buenos Aires(Foto: Telam).

Según informaron desde los aeropuertos, la intensa lluvia, acompañada por actividad eléctrica, obligó a activar los protocolos de seguridad que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. La medida generó un efecto dominó que afectó tanto a las salidas hacia el interior del país como a los arribos previstos para la tarde de este martes.

Lo que había comenzado como un día de fuerte movimiento por los traslados de las Fiestas terminó convirtiéndose en una pesadilla para miles de pasajeros, apenas horas después de la suspensión del paro de controladores aéreos.

El temporal fue tan repentino que tomó por sorpresa a los servicios de rampa. En la zona de la Costanera, la visibilidad se redujo a pocos metros, lo que obligó a los pilotos a mantener los aviones en espera o desviarlos a aeropuertos alternativos, como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que también registró demoras en su operación.

Para muchos pasajeros, el viaje tenía un fuerte componente emocional: el reencuentro familiar tras un año de trabajo, lo que incrementó el malestar y la incertidumbre en las salas de embarque.

Recomendaciones oficiales para los pasajeros

Ante la persistencia de la inestabilidad climática, las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas que operan en Aeroparque —Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart— emitieron una serie de recomendaciones:

  • Consultar el estado del vuelo: no dirigirse al aeropuerto sin antes verificar la situación en la web oficial de la aerolínea o de Aeropuertos Argentina.
  • Paciencia ante reprogramaciones: debido a que los vuelos de estas fechas suelen operar con ocupación plena, la reubicación de pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.

Mientras se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, Aeroparque continúa operando con demoras e interrupciones, en una de las semanas de mayor movimiento aéreo del año.

