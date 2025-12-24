Tras el sorpresivo temporal en el AMBA: los videos de los daños y rescates bajo el agua en la Panamericana

Embed

El titular de Defensa Civil remarcó que el episodio tuvo un carácter localizado, ya que en otras zonas cercanas no se registraron precipitaciones significativas. “Tanto en el sur de la Ciudad de Buenos Aires como en gran parte del Conurbano bonaerense no llovió prácticamente nada. Fue una situación muy puntual”, insistió.

Rescates en la Panamericana y operativo de emergencia

Uno de los principales focos del operativo de emergencia se desplegó sobre la autopista Panamericana, donde decenas de automovilistas quedaron varados por el agua. Según informó García, se realizaron más de 30 rescates de vehículos, sin contar la cantidad de personas que permanecieron dentro de los autos a la espera de asistencia.

“Muchos decidieron quedarse dentro del vehículo porque no sabían cómo actuar”, explicó el funcionario. En ese contexto, brindó recomendaciones generales: “Lo recomendable es no bajar del vehículo, pero si el nivel del agua supera los dos metros, hay que bajar antes”.

El operativo contó con la participación de Defensa Civil, Policía Bonaerense, Bomberos de San Isidro y de otros municipios cercanos. De acuerdo con el balance oficial, no se registraron víctimas ni personas fallecidas, y tampoco hubo heridos de gravedad.

García destacó que el despliegue fue exitoso y subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos organismos para dar respuesta a una situación que se desarrolló de manera repentina y con gran intensidad.

Daños materiales y asistencia a vecinos

Las tareas de asistencia se extendieron desde la tarde hasta largas horas de la noche. En varios municipios, equipos locales trabajaron en la entrega de colchones, agua potable y materiales a vecinos cuyas viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua.

Desde la Municipalidad de San Martín informaron que no hubo heridos ni evacuados, aunque sí se registraron daños materiales. En total, se contabilizaron 15 árboles caídos, seis ramas, una columna y cinco postes derribados como consecuencia del viento y la acumulación de agua.

El funcionario provincial comparó la magnitud del evento con los registros habituales: “En la zona de San Fernando suelen caer unos 110 milímetros en todo el mes de diciembre, y esta vez casi se alcanzó esa cifra en apenas una hora sobre la Panamericana”. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de reforzar tareas de mantenimiento y prevención.

“Hay que estar preparados. Hay un montón de obras que están paralizadas y, además, existen tareas de mantenimiento básicas que deben realizarse con anticipación”, señaló García.

Inundaciones y cortes de energía eléctrica

Otro de los puntos que resultó afectado fue el shopping Unicenter, ubicado en la zona norte del AMBA y cercano a la Panamericana. Por primera vez, el centro comercial sufrió inundaciones internas producto de filtraciones generadas por la tormenta.

A través de un comunicado, desde la administración del shopping indicaron que, “siendo nuestra principal prioridad y preocupación el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores”, se decidió restringir preventivamente la operatoria en los sectores afectados. También confirmaron que algunos locales resultaron dañados por el ingreso del agua.

En paralelo, el fenómeno provocó cortes preventivos del suministro eléctrico. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), durante el pico de la tormenta se registraron más de 60 mil usuarios sin luz.

La mayoría de los afectados correspondieron a clientes de Edenor, la empresa que brinda servicio en el norte y oeste del AMBA. En total, 64.719 hogares se quedaron sin suministro eléctrico, principalmente en San Martín, San Isidro, San Miguel y parte del barrio porteño de Recoleta.

En el área de concesión de Edesur, en tanto, se contabilizaron 7.504 viviendas sin servicio, con interrupciones en sectores de Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande. Con el correr de las horas, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva.