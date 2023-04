"No veo la hora de abrazarte": la historia del obrero que se cortó con una amoladora y una policía le salvó la vida

Darío habló con A24 y contó el trágico momento que tuvo que vivir: "Estaba cortando unos metales y la amoladora se prendió sola. Me agarró el brazo de lleno y me doy cuenta que era grave. Me bajo y ahí llegó esta mujer policía que la verdad que es increíble lo que hizo por mí. Actuó inmediatamente, me hizo un torniquete con mi propio cinturón. Me salvó la vida y el brazo. Y ahora voy a poder seguir trabajando".

El hecho ocurrió el jueves pasado al mediodía en una cervecería ubicada en la esquina de Humboldt y Honduras. Una cámara de seguridad del lugar registró lo sucedido. En las imágenes, se observa que, tras el accidente, inmediatamente se acercó Rocío Rivadero, una oficial de la Policía de la Ciudad para practicarle los primeros auxilios.

Rivadero es conocida por los comerciantes de la zona dado que habitualmente trabaja de guardia por allí, asistió al herido y rápidamente le retiró el cinturón para realizarle un torniquete a 10 centímetros por encima del corte con el fin de detener el sangrado, a la espera de la llegada de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

"Me alegro mucho que se haya recuperado y muy feliz de saber que está bien", le dijo Rocío a Darío a través de la pantalla de A24.

"Le voy a agradecer eternamente", respondió Darío. Y continúo muy conmovido con su relato: "En algún momento cuando estaba perdiendo la conciencia me acuerdo de tu voz que me hablaba. Nunca me voy a olvidar de vos y eso me ayudo a respirar más tranqui. Por eso pudimos llegar a tiempo al hospital. No veo la hora de salir de acá y de abrazarte".