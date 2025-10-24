OFICIAL: el Gobierno confirmó la fecha del feriado nacional de noviembre y de un día no laborable

Sector privado : la empresa decide si otorga el día; si el trabajador presta servicios, se paga el salario normal, sin recargo .

Sector público: habitualmente se otorga el descanso, sobre todo en organismos estatales y bancos.

Cuando cae el feriado nacional de noviembre 2025

El Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), se trasladará del 20 al 24 de noviembre bajo el régimen de feriados movibles previsto en la Ley 27.399.

Como se trata de un feriado nacional, corresponde:

Día no laborable obligatorio

Si el trabajador es convocado, el empleador debe pagar 100% extra, según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)

Vale resaltar que si la empresa otorga el 21, habrá fin de semana XXL de 4 días. Si no lo concede, el descanso será de 3 días.