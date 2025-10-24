En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Feriado
Ministerio Del Interior
Fin de semana largo

OFICIAL: el Gobierno confirmó la fecha del feriado nacional de noviembre y de un día no laborable

El Ministerio del Interior dio a conocer el calendario del mes próximo, donde se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional y habrá una jornada especial con fines turísticos.

El Gobierno confirmó la fecha del feriado nacional de noviembre (Foto: archivo).

El Gobierno confirmó la fecha del feriado nacional de noviembre (Foto: archivo).

El cronograma oficial del Ministerio del Interior confirma que noviembre de 2025 tendrá un feriado nacional y un día no laborable, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo. La duración del descanso -cuatro o tres días- dependerá de cada empleador en el ámbito privado.

Leé también Ya es oficial: decretaron triple feriado obligatorio para todo el país
ya es oficial: decretaron triple feriado obligatorio para todo el pais

El gobierno de Javier Milei dispuso que el viernes 21 de noviembre sea día no laborable con fines turísticos, mientras que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 24. Con esta configuración, el Ejecutivo busca impulsar la actividad turística y favorecer a las economías regionales.

Cuando cae el día no laborable de noviembre 2025

El día no laborable fue fijado a través del Decreto 1027/2024, que reemplazó los tradicionales feriados puente por tres jornadas turísticas durante 2025.

A diferencia de los feriados nacionales, su aplicación queda a criterio del empleador. Esto implica:

  • Sector privado: la empresa decide si otorga el día; si el trabajador presta servicios, se paga el salario normal, sin recargo.

  • Sector público: habitualmente se otorga el descanso, sobre todo en organismos estatales y bancos.

feriado-octubre

Cuando cae el feriado nacional de noviembre 2025

El Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), se trasladará del 20 al 24 de noviembre bajo el régimen de feriados movibles previsto en la Ley 27.399.

Como se trata de un feriado nacional, corresponde:

  • Día no laborable obligatorio

Si el trabajador es convocado, el empleador debe pagar 100% extra, según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)

Vale resaltar que si la empresa otorga el 21, habrá fin de semana XXL de 4 días. Si no lo concede, el descanso será de 3 días.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Feriado Ministerio Del Interior
Notas relacionadas
Es oficial: el Gobierno decretó feriado para el 22 de octubre
Feriado: Cierran todos los bancos del país por 48 horas
Confirmadísimo: Feriado el lunes 20 de octubre en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar