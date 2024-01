Ola de calor: cómo afrontar las altas temperaturas que generaron alerta roja en varias provincias

En el sur de la provincia de Buenos Aires, que también estará afectada por las altas temperaturas, se anunció alerta roja para Necochea, Coronel Dorrego, Lobería, Tres Arroyos y la zona costera de Bahía Blanca, donde se esperan temperaturas de hasta 37° C para hoy, 38° C para mañana y 37° C para el jueves y viernes.

El panorama es similar en las otras provincias al sur del país, como Neuquén y varias ciudades del valle, hasta General Roca. También abarca a Loncopué, Cutral Co y todo el norte de la región.

Embed

Qué medidas preventivas se pueden tomar frente a la ola de calor

Ante estas temperaturas extremas, los especialistas de la salud recomiendan como primera indicación mantenerse hidratado y evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 horas.

Asimismo, es recomendable -salvo contraindicaciones médicas- tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.

También es bueno usar ropa ligera, holgada y de colores claros; así como protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros. Con estas altas temperaturas, además, hay que prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los niños menores de 5 años, a la vez que se sugiere permanecer en espacios frescos y ventilados.

Finalmente, es clave estar atentos a los síntomas del golpe de calor, que se manifiestan a través de piel enrojecida, caliente y seca, con temperatura corporal mayor de 40 grados, dolor de cabeza, náuseas y confusión.