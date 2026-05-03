La sentida carta de la nieta de Luis Brandoni a dos semanas de la muerte del actor: "Tu cara en todas partes"

"Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma", comenzó su mensaje.

"Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen. Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé", continuó a flor de piel.

Y destacó: "Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino".

"Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín", cerró la nieta de Luis Brandoni con profunda emoción.

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La triste despedida de Susana Giménez a Luis Brandoni

Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con emoción a través de un posteo en la redes donde recordó su talento, entrega al arte y la película que compartieron, Esa maldita costilla.

La conductora se sumó al emotivo homenaje que distintos colegas le dedicaron al destacado artista tras su partida. Al igual que Ricardo Darín, Guillermo Francella, Eduardo Blanco y Oscar Martínez, la diva de los teléfonos eligió recordar al actor con palabras llenas de cariño y admiración.

A través de sus redes sociales, Susana Giménez compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Qué tristeza tan grande. Se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso, que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo".

La conductora evocó también los momentos compartidos en el teatro y en el cine: “Hemos perdido un 'irrepetible'. Por suerte, pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto, y hacer una peli con él Esa maldita costilla, con Loles León y Rossy de Palma”.

Con la calidez que la caracteriza, la diva cerró su despedida al genial actor con un mensaje simple y profundo: “Te extrañaremos siempre, Beto, querido. Descansa en paz”.