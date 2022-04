Otra vez un ataque pitbull en Córdoba: un nene saludó a un amigo y su perro le desfiguró la cara

niño-mordido-ipona.jpg Lautaro, de vuelta en casa. Foto: Néstor Ghino/ElDoce.

La víctima, de 10 años, debió ser hospitalizado y allí se constato que sufrió una grave lesión en el rostro: tuvo un profundo corte desde el pómulo hasta el labio y tuvo que ser internado en terapia intensiva del Hospital de Niños. Allí le practicaron varios puntos y permaneció bajo observación hasta el domingo, cuando recibió el alta médica.

La madre del niño lastimado le dijo a El Doce que "ahora está mejor y haciendo reposo. Lo tiene que ver el pediatra y luego el cirujano para determinar si tienen que realizarle alguna cirugía de reconstrucción”.

Presuntamente, el perro no tenía ninguna medida de seguridad pero la mujer no puede asegurarlo por el shock del momento que no le permite recordarlo. De todas formas, ya hizo la denuncia contra los dueños del animal.

Otro ataque de pitbulls en Córdoba

Un día antes de este hecho, una joven de 30 años sufrió graves lesiones cuando intentó separar a tres pitbull y uno de ellos la atacó. A la mujer debieron reconstruirle el rostro con una cirugía en el Hospital de Urgencias.

Para escapar del brutal ataque, la mujer tuvo que saltar la tapia de su domicilio hacia la calle. Personal policial arribó al lugar y la mujer fue atendida allí por el servicio de emergencias 107 para luego ser trasladada al Hospital.

Pitbull Un día antes de este hecho, una joven de 30 años sufrió graves lesiones cuando intentó separar a tres pitbull y uno de ellos la atacó.

En declaraciones a la prensa local, Sebastián Vélez, jefe de guardia del nosocomio, informó que la mujer ingresó con lesiones "en el brazo, el antebrazo, y desgarros importantes". "Evaluamos si hay lesiones vasculares o nerviosas. También tiene una lesión facial importante", precisó.

La paciente tuvo que realizarse diversos estudios para evaluar si debía ser sometida a una intervención quirúrgica.

Los especialistas precisaron que la mujer llegó al nosocomio con abundante sangrado facial, por lo que debió ser intubada para proteger las vías aéreas y evitar una broncoaspiración.