Paro de colectivos: 3 líneas realizan una nueva medida de fuerza tras la agresión a un chofer

Según testigos del asalto, al chofer le gatillaron tres veces, pero no salió el tiro, tras lo cual le pegaron en reiteradas ocasiones con un arma y el hombre debió ser hospitalizado.

"En el recorrido que va al fondo de Grand Bourg, al volver arrancás vacío. Había un pasajero, subieron tres corriendo y le robaron las pertenencias. Le gatillaron tres veces. No salieron los disparos. Le golpearon la cabeza y le dieron cuatro o seis puntos", contó Néstor Alison, el delegado de la línea 440 en declaraciones a Radio Mitre.

"Fue una desgracia con suerte. Son hechos de todos los días", agregó, y concluyó: Siempre tenemos buena respuesta de las distritales de José C Paz y San miguel. Cámaras hay pero no son suficientes. Cámaras dentro del colectivo no hay. Dejaron de activarse".