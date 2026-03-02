Paro docente en la provincia de Buenos Aires: más de ocho millones de alumnos, sin clases

Paro docente y movilización

La protesta incluirá una movilización al Congreso de la Nación Argentina desde las 11:30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar. Además, el gremio adelantó que en varias jurisdicciones se dictarán clases públicas como forma de visibilizar el conflicto.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, CTERA confirmó el “Paro Nacional y Movilización” y enumeró sus principales demandas: aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor presupuesto educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

“Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”, sostuvo la organización gremial. También expresó su rechazo a la reforma laboral sancionada el viernes en el Senado, al considerar que “forma parte del plan de ajuste” del presidente Javier Milei.

Convocatoria oficial tras el fallo judicial

La reunión paritaria fue convocada por el Ministerio de Capital Humano en virtud de la medida cautelar que suspendió el decreto 341/2025, norma que había desplazado a la Secretaría de Educación de la negociación nacional y delegaba la discusión en las provincias y el Consejo Federal de Educación.

Se estima que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, encabece la mesa de negociación. Sin embargo, la convocatoria no logró desactivar el paro.

Tras negociaciones que se extendieron durante la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) rechazó la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

“Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”, argumentaron los sindicatos.

La oferta elevaba el salario de:

Un docente ingresante a $762.200.

Un maestro con “quinta hora” (jornada extendida) a $961.000 .

. Un docente con doble cargo (jornada completa) a $1.524.300.

A la medida de fuerza convocada por CTERA se sumaron gremios docentes nucleados en la CGT, entre ellos la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

“Venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”, afirmó el titular de UDA, Sergio Romero, quien advirtió que la educación atraviesa “el mayor recorte presupuestario en décadas”.