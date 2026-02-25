Gremios de la CGT se suman al paro nacional docente y peligra el inicio de clases del lunes

En el mismo sentido, Felman sostuvo: “Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país”. También advirtió que “si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse”.

En pronunciamientos previos, las organizaciones señalaron que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

Además, denunciaron que se eliminó la normativa que garantizaba inversión en el sistema educativo y en la Educación Técnico Profesional, lo que —según indicaron— impacta negativamente en la calidad educativa y amplía desigualdades.

Rechazo al proyecto del Gobierno

Desde la central sindical también adelantaron su rechazo al proyecto de “Libertad Educativa” impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que “detonará el Sistema Educativo argentino” y que la iniciativa de modernización laboral busca “oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad”.

La huelga fue resuelta durante un congreso extraordinario de CTERA encabezado por Sonia Alesso, donde se reclamó una nueva ley de financiamiento educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto del sector. En ese ámbito también participó Roberto Baradel, uno de los principales referentes sindicales del ámbito bonaerense.

sonia alesso.webp

Durante el encuentro, la organización reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, y exigió "condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta también contará con la adhesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA. Se estima que cerca de un millón de alumnos podrían verse afectados por la medida en la jurisdicción más grande del país.

Mientras tanto, los sindicatos bonaerenses mantienen negociaciones salariales con la administración de Axel Kicillof. En los últimos días rechazaron una propuesta de aumento del 3%, lo que derivó en un cuarto intermedio y mantiene abierto el conflicto.