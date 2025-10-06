En vivo Radio La Red
Actualidad
Aeroparque
MEDIDA DE FUERZA

Paro de pilotos: qué días y en qué horarios podrían haber cancelaciones de vuelos en Aeroparque y Ezeiza

El gremio de pilotos anunció asambleas en octubre por el estancamiento en la negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas. La medida podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos, especialmente en la previa del fin de semana largo.

Paro de pilotos: qué días y en qué horarios podrían haber cancelaciones de vuelos en Aeroparque y Ezeiza

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó la realización de asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery durante dos jornadas de octubre, una de ellas en la previa al fin de semana largo. La medida, impulsada por el estancamiento en las negociaciones salariales con Aerolíneas Argentinas y otros reclamos laborales, podría provocar demoras y cancelaciones en los vuelos.

Cuándo serán las asambleas en Aeroparque y qué vuelos podrían verse afectados

Según informó el sindicato, las reuniones se llevarán a cabo el miércoles 9 de octubre, entre las 16 y las 20, y el viernes 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana. En ambos casos, las actividades se desarrollarán dentro del propio aeropuerto, en pleno horario laboral, lo que impactará directamente en la operación de vuelos.

“Durante estas asambleas se producirán demoras y posibles cancelaciones”, advirtió APLA en un comunicado oficial. El gremio responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por la situación y denunció “una demora intencionada” en las negociaciones paritarias. “En un contexto de atraso salarial, esta actitud representa una nueva provocación de la empresa”, sostuvieron.

Además de la cuestión salarial, APLA denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo de trabajo y expresó su preocupación por el proceso de desregulación del mercado aerocomercial, impulsado por el Gobierno, al que consideran una amenaza directa para las condiciones laborales de los pilotos.

“El deterioro progresivo de las relaciones laborales nos obliga a tomar medidas directas”, señalaron desde el sindicato, y advirtieron: “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda afectar la operación”.

Aunque las asambleas no representan un paro total, el impacto operativo podría ser considerable, especialmente durante las horas pico de despegues y arribos. Aeroparque concentra la mayor cantidad de vuelos de cabotaje del país, por lo que cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos nacionales.

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas no emitió declaraciones públicas sobre el conflicto ni sobre el estado de las negociaciones salariales.

Los pasajeros con vuelos programados para las fechas y horarios mencionados deberán consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían producirse reprogramaciones o demoras. Las aerolíneas actualizarán la información a través de sus canales oficiales.

