Yanina Latorre confirmó el nuevo romance de Facundo Pieres: quién es la actriz que conquistó al ex de Zaira Nara

Yanina Latorre reveló en que el polista Facundo Pieres está saliendo con una reconocida actriz, talentosa y de bajo perfil.

6 oct 2025, 20:34
Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al confirmar con quién está saliendo el polista Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara.

"Tuvo novia famosas"; "Tiene hijos"; "Es polista"; "Ella es actriz, es cero mediática, es talentosa"; "Ella trabaja desde muy chica", lanzó la conductora en tono enigmático, dejando pistas antes de revelar el nombre.

Luego, detalló cómo comenzó el vínculo entre ambos. "Se conocieron en Gardiner, se miraron. Se miraron toda la noche", reveló. "Llegó a la casa, ella le clavó un like, no se seguían, y él le empezó a hablar por mensajes, hasta que se encontraron en Tequila", sumó, describiendo el inicio de una historia que ya lleva varias semanas.

Según Yanina, la pareja intenta mantener el bajo perfil: "Disimulan. Van a los mismos lugares, entran por separado, se van por separado y pernoctan en un departamento que él tiene".

Minutos antes de cerrar el programa, Latorre finalmente dio el nombre: " El señor Pieres, ex de Zaira Nara, está con Gabriela Sari". La actriz es madre de Donna, fruto de su anterior relación con el periodista Darian "Rulo" Schijman.

"Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas. No se le conoció nada en todo el año desde que se separó", remarcó Yanina, y agregó: "Están saliendo hace tres semanas", confirmando que el romance está en marcha y que ya genera comentarios en su entorno.

Cuándo se separaron Zaira Nara y Facundo Pieres

Zaira Nara inició su vínculo sentimental con Facundo “Polito” Pieres en 2022, luego de poner punto final a su relación con Jakob von Plessen, padre de sus hijos. Aunque optaron por mantener la privacidad, no tardaron en aparecer juntos en distintos eventos y escapadas, lo que hizo evidente que el romance avanzaba con fuerza.

Con el paso del tiempo, se posicionaron como una de las parejas más seguidas tanto en el mundo del espectáculo como en el ambiente del polo. Entre los meses de abril y junio de 2025, la historia llegó a su cierre. El 30 de junio, Zaira confirmó públicamente que ya estaba separada “hace un tiempo”.

Tras la ruptura, ambos eligieron transitar el proceso con bajo perfil, sin generar controversias ni dar detalles sobre las razones del distanciamiento. Zaira, por su parte, remarcó que conserva un vínculo amable con los familiares de Polito, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos.

