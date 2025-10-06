Milei en el Movistar Arena: "Kirchnerista, pudiste ganar un round pero no la guerra"

"Escuchá kirchnerista pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra", afirmó el Presidente frente a un Movistar Arena iluminado por los celulares de los simpatizantes libertarios. En un momento del show, junto al público le dedicó una canción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su condena: "Cristina, tobillera".

Además, acusó a la oposición de realizar "operaciones" en contra del oficialismo y arremetió: "El que sabe que va a ganar no hace trampa".

"Queremos rendir un homenaje a las víctimas del 7 de octubre y que todavía quedan secuestrados. Exigimos la pronta recuperación incondicional de todos los secuestrados donde hay cuatro argentinos", exigió al recordar al ataque de Hamas a Israel. "Bancamos a Israel porque es lo justo pero, sobre todo, porque es el bastión de Occidente", exclamó y denunció que "está volviendo el antisemitismo".

Noticia en desarrollo...