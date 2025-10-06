En vivo Radio La Red
Diego Topa
Como nunca antes

¡Inédito! Topa sorprendió al mostrar a su hija Mitaí, que cumplió 5 años

Diego Topa emocionó a sus de seguidores al compartir una postal inédita de su hija, Mitaí, que cumplió cinco años. La pequeña —nacida el 21 de enero de 2020 en Estados Unidos, fruto de un proceso de subrogación de vientre— es la gran luz de la vida del animador, que esta vez sorprendió al mostrarla como nunca antes.

Aunque el conductor siempre fue muy cuidadoso con la exposición de su hija, esta nueva foto dejó ver cuánto creció y cómo lo acompaña en cada paso. “Ella es mi motor, mi inspiración y mi alegría de cada día”, expresó con ternura.

En la imagen se la ve a Mitaí sonriente, disfrutando junto a su papá, que no ocultó su orgullo. La foto rápidamente se viralizó y miles de usuarios celebraron el amor y la felicidad que transmite la dupla.

Topa se convirtió en papá en 2020 junto a su pareja, con quien comparte una relación sólida y discreta. Aunque prefiere mantener en reserva la identidad de su compañero, el conductor contó que fue una decisión profundamente deseada:

“Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, reveló tiempo atrás en diálogo con Luis Novaresio.

mitai

El proceso fue un antes y un después en su vida. “Agradezco todos los días, porque es la bendición más linda que la vida me pudo dar. Amo trabajar para los chicos, pero ser papá es otra cosa”, expresó con emoción.

Durante la pandemia, el vínculo entre ambos se volvió aún más fuerte. “Nos hizo estar mucho más unidos. Estuvimos dos años metidos con ella a full. Puedo entender más a los papás, a los abuelos, a todos los que vienen a mis shows”, explicó.

En su casa, la paternidad se vive con total naturalidad y amor: “Ella nos llama a los dos ‘papá’ y es hermoso. Tengo muchos amigos que también subrogaron vientre, y todo se da con naturalidad. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”.

Mitaí, que este año eligió “Frozen” como temática de su cumpleaños, se convirtió en la mejor compañera de aventuras de Topa. Y cada vez que aparece, logra lo mismo: derretir las redes con su ternura.

image

