¡Inédito! Topa sorprendió al mostrar a su hija Mitaí, que cumplió 5 años

“Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, reveló tiempo atrás en diálogo con Luis Novaresio.

mitai

El proceso fue un antes y un después en su vida. “Agradezco todos los días, porque es la bendición más linda que la vida me pudo dar. Amo trabajar para los chicos, pero ser papá es otra cosa”, expresó con emoción.

Durante la pandemia, el vínculo entre ambos se volvió aún más fuerte. “Nos hizo estar mucho más unidos. Estuvimos dos años metidos con ella a full. Puedo entender más a los papás, a los abuelos, a todos los que vienen a mis shows”, explicó.

En su casa, la paternidad se vive con total naturalidad y amor: “Ella nos llama a los dos ‘papá’ y es hermoso. Tengo muchos amigos que también subrogaron vientre, y todo se da con naturalidad. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”.

Mitaí, que este año eligió “Frozen” como temática de su cumpleaños, se convirtió en la mejor compañera de aventuras de Topa. Y cada vez que aparece, logra lo mismo: derretir las redes con su ternura.