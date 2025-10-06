Daniela Celis abrió la puerta a una reconciliación con Thiago Medina: "Quiero todo..."

Además, destacó el compromiso que mantuvo con Thiago durante su internación: “No lo dejé solo un día y sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, más allá de que estemos peleados”.

“Habíamos hecho las paces esa semana, nos habíamos juntado a desayunar. Sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, es el papá de mis hijas y me muero si mis hijas no lo tienen, va a ser mi familia toda la vida”, reconoció Celis, reafirmando el vínculo que los une más allá de cualquier conflicto.

¿Qué dijo Camilota ante los rumores de pelea con Daniela Celis por Thiago Medina?

Thiago Medina fue trasladado desde terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. El joven permanece internado allí desde el 12 de septiembre, luego del grave accidente en moto que sufrió y que generó preocupación en su entorno.

En medio de este difícil momento, su hermana Camilota habló este lunes con el ciclo Intrusos (América TV), donde compartió cómo la fe en Dios ha sido un pilar fundamental para toda su familia en situaciones complejas como esta.

"Muchos años hace que somos creyentes. Yo tenía 17 y me llevaron porque muchas veces quise matarme. Mi hermana mayor que me dijo que me llevaba a la iglesia y ahí me enamoré de Dios", dijo Camila Deniz, conmoviendo con su testimonio.

Además, expresó su postura espiritual: "Yo respeto a todas las religiones pero yo creo en un Dios solo, no creo en las estatuas. Por eso no fui a Luján (la peregrinación)". Aprovechó también para despejar rumores sobre una supuesta pelea con Daniela Celis, madre de sus sobrinas Laia y Aimé, tras un posteo que generó confusión.

"No quiero que se haga un mal entendido porque todos me preguntan si estoy peleada con Daniela y no lo estoy, lo quiero aclarar. Yo no estoy peleada con Daniela. Yo hice un reposteo ayer en mi Instagram pero no era para ella", dejó en claro Camilota, buscando cerrar el tema.

Y sumó: "Gente, yo tengo vida, problemas y tengo que solucionar mi vida también". Por otro lado, Camila Deniz contó que Thiago pudo comunicarse con sus hijas mediante una videollamada: "Antes de ayer hizo videollamada, de a poquito, ya está en sala común y está re bien".

"Dios está en las buenas y en las malas", concluyó con esperanza, celebrando la evolución positiva de Thiago y agradeciendo las oraciones que la familia sigue recibiendo en este proceso de recuperación.