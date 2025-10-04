Joaquín Furriel brilla en Netflix con esta nueva serie española que ya es la más vista del año

De qué trata El refugio atómico en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva".

Ese cambio de perspectiva, inesperado y audaz, explica en buena parte el éxito internacional de la serie. El público quedó atrapado por el engaño, la tensión y la ironía del relato: los poderosos, encerrados por miedo a perderlo todo, son finalmente víctimas de su propia paranoia.

La nueva serie de los creadores de La casa de papel

Detrás del proyecto está la dupla creativa que revolucionó la narrativa de la televisión española: Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Su capacidad para combinar el drama humano con el espectáculo visual vuelve a quedar demostrada. Si La casa de papel transformó a un grupo de ladrones en héroes globales, El refugio atómico lleva esa misma tensión emocional al interior de un búnker de lujo, donde un puñado de millonarios intenta sobrevivir a un supuesto fin del mundo.

Protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Natalia Verbeke, la serie ofrece una atmósfera sofocante en la que los secretos y las traiciones se convierten en moneda de cambio. Pau Simón interpreta a Max, un exconvicto que acaba encerrado en el refugio junto a los más ricos del planeta, mientras el miedo a una guerra nuclear lo cambia todo.

Los números que asombraron a la plataforma

El fenómeno comenzó de manera sólida. En su primer fin de semana, la serie logró 3,7 millones de visionados y 27,2 millones de horas vistas, quedando solo detrás del drama coreano Bon Appétit, Majestad. Sin embargo, su crecimiento fue explosivo: en apenas siete días, El refugio atómico multiplicó sus cifras y se posicionó por encima de títulos esperados como Incontrolables, protagonizada por Toni Collette, que alcanzó 8,2 millones de visionados, o el thriller Black Rabbit, con Jude Law y Jason Bateman, que se quedó en 7 millones.

Incluso la japonesa Alice in Borderland, una de las series más exitosas de la historia reciente de Netflix, fue superada por la producción española, a pesar de su retorno con una tercera temporada. La ficción nipona logró 8,5 millones de visionados y 55,9 millones de horas vistas, una cifra notable pero insuficiente frente al huracán de Pina.

El refugio atómico: la incógnita de la segunda temporada

La gran pregunta ahora es si Netflix renovará la serie. Aunque la plataforma aún no ha confirmado oficialmente una segunda temporada, las altas cifras y el entusiasmo de la audiencia hacen pensar que el regreso de El refugio atómico es casi inevitable.

Por ahora, El refugio atómico sigue sumando horas de reproducción y demostrando que el talento español no solo conquista al público nacional, sino también al internacional. Y que, cuando Álex Pina lanza una nueva historia, el mundo entero se detiene para verla.

Tráiler de El refugio atómico en Netflix