Paro de subtes: ¿en qué horarios se hará?

MARTES: Línea D

- De 13:00 a 14:00 - Molinetes liberados en Estación Congreso de Tucumán.

- De 14:00 a 15:00h - Servicio interrumpido en esta línea.

VIERNES: Línea E y Premetro

De 13:00 a 14:00 - Molinetes liberados en Estación Plaza de los Virreyes.

De 14:00 a 15:00 - Servicio interrumpido en estas líneas

El problema del asbesto en los subtes

En un comunicado, Claudio Dellacarbonara, parte del gremio, indicó: "Los trabajadores de subterráneos realizan de forma histórica sus tareas en un ámbito insalubre. Esa realidad afecta su salud y se agravó hace un lustro, cuando se confirmó la presencia de asbesto cancerígeno en la totalidad de la red. El mineral, prohibido desde 2001, ya afectó a más de 70 empleados y provocó la muerte de otros 3".

subte.jpg “Venimos reclamando hace muchos años por la presencia de asbesto, que es un material cancerígeno", indicó el metrodelegado. (Foto: archivo)

Agregó además que el mineral arriesga a millones de usuarios, sobre quienes "no se ejerce ningún control o estadística", y sostuvo que no obstante "las acciones e insistencia gremial sobre el tema la concesionaria Metrovías-Emova y el Gobierno porteño no trazaron un plan integral de desabestización de la red y tampoco implementaron la modificación de todas las flotas de trenes contaminados".

¿Qué reclama el gremio?

El plan de lucha gremial apunta a lograr dos francos semanales en el contexto de la jornada laboral de 6 horas para reducir el tiempo de exposición al asbesto y a la totalidad de "los factores de insalubridad presentes en el subterráneo", afirmó el sindicalista.

"El reclamo histórico se inscribe en la lucha por la reducción de la jornada laboral y la distribución de horas y una tarea de 6 horas, 5 días a la semana y repartiendo esas horas entre todos los trabajadores, con un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar como respuesta a la maximización del trabajo y la reducción salarial", añadió.

La empresa concesionaria ya negó la posibilidad de reducir la jornada laboral que cumplen los trabajadores de las líneas del subte, por lo que se ratificaron las protestas.

El gremio también exige la contratación de personal en todos los sectores y la inmediata adquisición de una nueva flota ausente de asbesto, y anunció el inicio de un plan de lucha en una conferencia de prensa ofrecida hoy en la sede sindical de Carlos Calvo 2365.