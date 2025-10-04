En vivo Radio La Red
Peregrinación a Luján 2025: miles de fieles participan de la 51° caminata a la Basílica

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, personas de todas las edades partieron de San Cayetano en un nuevo acto de fe. Horarios, recorrido, cortes de tránsito y trenes especiales.

Este sábado 4 de octubre, miles de personas participan de la tradicional caminata de fe hacia la Basílica de Luján. La columna partió a las 7 desde la Iglesia de San Cayetano (Liniers) y atravesará varias localidades del Oeste hasta llegar al santuario.

Leé también Peregrinación a Luján 2025: dónde dejar las intenciones a la Virgen para que se lleven a la Basílica
La 51ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Se espera la participación de más de un millón de personas.

Madre, danos amor para caminar con esperanza” es el mensaje de esta edición. Desde el Arzobispado de Buenos Aires remarcan la tarea de 5.500 voluntarios y más de 100 puestos de apoyo y sanitarios para acompañar a los peregrinos durante todo el recorrido.

La peregrinación es como la vida: hay momentos más alegres y otros más duros”, describió Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Además, mencionó al papa Francisco, ya que es la primera caminata a Luján tras su muerte.

Consultado sobre el caso de José Luis Espert, vinculado con el narcotráfico, opinó que “cualquiera que esté ligado a un tema así es terrible, no está bueno. Los argentinos nos merecemos poder desligarnos del narcoestado”.

Creo que es una problemática de toda nuestra Argentina. Sabemos que cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narco Estado”, respondió, además, sobre el triple crimen en Florencio Varela.

Los fieles se acercan para agradecerle a la Virgen de Luján.

Cortes y desvíos: municipio por municipio

La Matanza (hasta las 16)

  • Cierre vehicular: Av. Rivadavia (Ramos Mejía).
  • Inhabilitados: pasos a nivel del Sarmiento en Colombres, Carlos Calvo, Monteagudo y puentes Papa Francisco.
  • Cambios viales: intersecciones Gral. San Martín y Moreno y Mitre y Moreno.
Una imagen aérea del inicio de la peregrinación rumbo a Luján.

Morón (hasta las 18)

Cruces habilitados:

  • Haedo: Av. Rivadavia y Estrada; Av. Rivadavia y Pueyrredón.
  • Morón: Av. Rivadavia y French; Buen Viaje y Casullo; Buen Viaje y Juan José Valle; Puente Lebensohn (Morón/Castelar).
  • Castelar: Buchardo – Av. Rivadavia y Zapiola; Av. Rivadavia y Blas Parera.

Ituzaingó (todo el día)

  • Cierre: Av. Néstor Kirchner (continuación de Rivadavia).
  • Circulación habilitada:
    • Paso nivel Blas Parera/Santa Rosa (N–S)
    • Paso nivel Juncal/Medrano (N–S)
    • Túnel Av. Ratti (ambos sentidos)
    • Puentes modulares Martín Rodríguez/Niceto Vega y Cuyo/Manuel Belgrano.

    Merlo (07:00 a 20:00, según tramo)

    • Cruces habilitados N–S: Espora (Los Patitos).
    • Riobamba: sentido Merlo Norte.
    • Cerradas: barreras Córdoba y Libertad.
    • Avellaneda: mano única hacia Av. Argentina.
    • San Antonio de Padua:
      • 25 de Mayo (doble mano N–S)
      • Puente Quintana (sentido norte)
      • Puente Barabino (sentido sur).
      La Basílica aguarda por los fieles. (Foto: Parroquia San Isidro Labrador)

      Luján (sábado 06:00 a domingo)

      • Varios cortes en el centro por la llegada masiva de fieles. Se recomienda ingresar con antelación y respetar indicaciones del operativo local.

      Trenes: refuerzos del Sarmiento

      Desde Trenes Argentinos anunciaron que la línea Sarmiento sumará traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros durante la próxima jornada especial. Según la información publicada por Noticias Argentinas, el cronograma funcionará tanto el sábado como el domingo.

      Línea Sarmiento (diésel Moreno–Luján)

      Sábado 4/10 – Servicios adicionales Moreno→Luján: 07:06, 09:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39.

      Sábado/Domingo – Luján→Moreno: siete refuerzos entre 08:16 y 00:49.

      Domingo 5/10: seis servicios por sentido, desde la madrugada hasta el mediodía.

      En cuanto a los trenes eléctricos, la empresa también dispuso frecuencias especiales. De esta manera, los servicios adicionales entre Liniers y Moreno saldrán a la 1:05 y a las 3:15, mientras que en dirección opuesta, desde Moreno hacia Liniers, las partidas serán a las 0:02 y a las 2:02.

      Servicios eléctricos especiales (Liniers–Moreno)

      • Liniers→Moreno: 01:05 y 03:15.
      • Moreno→Liniers: 00:02 y 02:02.

      Consejos útiles para peregrinos

      • Hidratación y salado ligero (agua, bebidas isotónicas, frutos secos).
      • Calzado ya amoldado y medias de recambio.
      • Protección solar y gorra incluso si está nublado.
      • Identificación personal y contacto de emergencia.
      • Respetá postas y voluntarios: están para asistir y ordenar la marcha.
