Peregrinación a Luján 2025: miles de fieles participan de la 51° caminata a la Basílica

Cruces habilitados N–S: Espora (Los Patitos).

Riobamba: sentido Merlo Norte.

Cerradas: barreras Córdoba y Libertad.

Avellaneda: mano única hacia Av. Argentina.

San Antonio de Padua:

25 de Mayo (doble mano N–S)

Puente Quintana (sentido norte)

Puente Barabino (sentido sur).

Luján (sábado 06:00 a domingo)

Varios cortes en el centro por la llegada masiva de fieles. Se recomienda ingresar con antelación y respetar indicaciones del operativo local.

Trenes: refuerzos del Sarmiento

Desde Trenes Argentinos anunciaron que la línea Sarmiento sumará traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros durante la próxima jornada especial. Según la información publicada por Noticias Argentinas, el cronograma funcionará tanto el sábado como el domingo.

Línea Sarmiento (diésel Moreno–Luján)

Sábado 4/10 – Servicios adicionales Moreno→Luján: 07:06, 09:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39.

Sábado/Domingo – Luján→Moreno: siete refuerzos entre 08:16 y 00:49.

Domingo 5/10: seis servicios por sentido, desde la madrugada hasta el mediodía.

En cuanto a los trenes eléctricos, la empresa también dispuso frecuencias especiales. De esta manera, los servicios adicionales entre Liniers y Moreno saldrán a la 1:05 y a las 3:15, mientras que en dirección opuesta, desde Moreno hacia Liniers, las partidas serán a las 0:02 y a las 2:02.

Servicios eléctricos especiales (Liniers–Moreno)

Liniers→Moreno: 01:05 y 03:15.

Moreno→Liniers: 00:02 y 02:02.

Consejos útiles para peregrinos