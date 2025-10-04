Peregrinación a Luján 2025: miles de fieles participan de la 51° caminata a la Basílica

“Creo que es una problemática de toda nuestra Argentina. Sabemos que cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narco Estado”, respondió, además, sobre el triple crimen en Florencio Varela.
Los fieles se acercan para agradecerle a la Virgen de Luján.
Cortes y desvíos: municipio por municipio
La Matanza (hasta las 16)
- Cierre vehicular: Av. Rivadavia (Ramos Mejía).
- Inhabilitados: pasos a nivel del Sarmiento en Colombres, Carlos Calvo, Monteagudo y puentes Papa Francisco.
- Cambios viales: intersecciones Gral. San Martín y Moreno y Mitre y Moreno.
Una imagen aérea del inicio de la peregrinación rumbo a Luján.
Morón (hasta las 18)
Cruces habilitados:
- Haedo: Av. Rivadavia y Estrada; Av. Rivadavia y Pueyrredón.
- Morón: Av. Rivadavia y French; Buen Viaje y Casullo; Buen Viaje y Juan José Valle; Puente Lebensohn (Morón/Castelar).
- Castelar: Buchardo – Av. Rivadavia y Zapiola; Av. Rivadavia y Blas Parera.
Ituzaingó (todo el día)
- Cierre: Av. Néstor Kirchner (continuación de Rivadavia).
- Circulación habilitada:
- Paso nivel Blas Parera/Santa Rosa (N–S)
- Paso nivel Juncal/Medrano (N–S)
- Túnel Av. Ratti (ambos sentidos)
- Puentes modulares Martín Rodríguez/Niceto Vega y Cuyo/Manuel Belgrano.
Merlo (07:00 a 20:00, según tramo)
- Cruces habilitados N–S: Espora (Los Patitos).
- Riobamba: sentido Merlo Norte.
- Cerradas: barreras Córdoba y Libertad.
- Avellaneda: mano única hacia Av. Argentina.
- San Antonio de Padua:
- 25 de Mayo (doble mano N–S)
- Puente Quintana (sentido norte)
- Puente Barabino (sentido sur).
La Basílica aguarda por los fieles. (Foto: Parroquia San Isidro Labrador)
Luján (sábado 06:00 a domingo)
- Varios cortes en el centro por la llegada masiva de fieles. Se recomienda ingresar con antelación y respetar indicaciones del operativo local.
Trenes: refuerzos del Sarmiento
Desde Trenes Argentinos anunciaron que la línea Sarmiento sumará traslados especiales, para responder a la demanda de pasajeros durante la próxima jornada especial. Según la información publicada por Noticias Argentinas, el cronograma funcionará tanto el sábado como el domingo.
Línea Sarmiento (diésel Moreno–Luján)
Sábado 4/10 – Servicios adicionales Moreno→Luján: 07:06, 09:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39.
Sábado/Domingo – Luján→Moreno: siete refuerzos entre 08:16 y 00:49.
Domingo 5/10: seis servicios por sentido, desde la madrugada hasta el mediodía.
En cuanto a los trenes eléctricos, la empresa también dispuso frecuencias especiales. De esta manera, los servicios adicionales entre Liniers y Moreno saldrán a la 1:05 y a las 3:15, mientras que en dirección opuesta, desde Moreno hacia Liniers, las partidas serán a las 0:02 y a las 2:02.
Servicios eléctricos especiales (Liniers–Moreno)
- Liniers→Moreno: 01:05 y 03:15.
- Moreno→Liniers: 00:02 y 02:02.
Consejos útiles para peregrinos
- Hidratación y salado ligero (agua, bebidas isotónicas, frutos secos).
- Calzado ya amoldado y medias de recambio.
- Protección solar y gorra incluso si está nublado.
- Identificación personal y contacto de emergencia.
- Respetá postas y voluntarios: están para asistir y ordenar la marcha.