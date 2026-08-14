Se conocieron impactantes videos tras la denuncia de Romina Gaetani contra su ex, Luis Cavanagh

Qué dijo Romina Gaetani sobre Luis Cavanagh

Romina Gaetani volvió a hablar públicamente sobre la denuncia que realizó contra su expareja, Luis Cavanagh, luego de que el empresario se presentara esta semana ante la Justicia para brindar su declaración indagatoria y negar la acusación por violencia de género que la actriz hizo en su contra.

En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la actriz fue contundente al referirse a los dichos de Cavanagh y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en el intercambio de declaraciones que se generó en los medios.

"No me interesa que me relaten lo que esta persona dijo ayer en LAM", disparó Gaetani, marcando distancia de la versión que brindó su expareja.

La actriz también hizo referencia al tiempo que lleva adelante el proceso judicial y recordó que su denuncia fue presentada hace varios meses. "Hace muy poco que pasó todo. Hace siete meses que denuncié lo que pasó", señaló al remarcar que continúa a disposición de la Justicia desde que realizó la presentación.

En ese sentido, Gaetani relató cómo fueron los primeros meses después de la denuncia y contó el seguimiento que tuvo por parte de las autoridades. "En la Justicia siempre me puse a disposición desde el 28 de diciembre. Todo enero y febrero fue más estar en contacto con la Policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía", relató.

Además, la actriz destacó las medidas de protección que fueron dispuestas luego de su denuncia y agradeció el acompañamiento recibido durante estos meses. "Agradezco que se hayan puesto a disposición. Desde ponerme un oficial en la puerta de mi casa o estar atentos a renovarme cada tres meses el botón antipánico y la perimetral", expresó.

Por último, Gaetani se refirió a la declaración indagatoria de Cavanagh y explicó qué significado le atribuye dentro del proceso judicial. "Que le hayan tomado declaración indagatoria implican que me apoyan, me acompañan y creen en la denuncia que hice", cerró la actriz.