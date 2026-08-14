Romina Gaetani rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de su ex: "Hace siete meses que..."

Gaetani también repasó cómo atravesó los primeros meses tras la denuncia, marcados por un contacto constante con las autoridades. "En la Justicia siempre me puse a disposición desde el 28 de diciembre. Todo enero y febrero fue más estar en contacto con la Policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía", relató.

En ese sentido, valoró el rol que tuvieron las medidas de protección dispuestas a su favor. "Agradezco que se hayan puesto a disposición. Desde ponerme un oficial en la puerta de mi casa o estar atentos a renovarme cada tres meses el botón antipánico y la perimetral", expresó.

Finalmente, Gaetani interpretó la declaración indagatoria de Cavanagh como un respaldo a su versión de los hechos. "Que le hayan tomado declaración indagatoria implican que me apoyan, me acompañan y creen en la denuncia que hice", cerró la actriz.

¿Cuáles fueron las declaraciones del ex de Romina Gaetani en LAM?

Luis Cavanagh, ex de Romina Gaetani, rompió el silencio en LAM y dio una versión que contradice por completo la denuncia por violencia de género que la actriz radicó en su contra. Sobre los episodios que, según su relato, atravesó durante la relación, afirmó: "En 2024 le corté. Ella se puso muy difícil, empezó a tener ataques de ira. Cuando se enojó, me quiso romper dos sillazos en la cabeza, solo que los esquivé. Me pegó un cachetazo y se fue". Y agregó, sobre los cambios de comportamiento que le costaba comprender: "De repente le saltaba la chapa y no sé bien por qué. El ataque de ira fue cuando le dije chau, se enojaba, no dormía bien".

En cuanto al episodio puntual que derivó en la denuncia, Cavanagh sostuvo que vio el auto de Gaetani dando vueltas alrededor de su casa y relató: "Empezó a golpear una ventana con mucha fuerza, bajé porque va a romper el vidrio. No me imaginé que iba a pasar lo de las sillas". Sobre el momento más tenso, dijo: "Me discute algo y me dice: '¿Querés que te pegue?', y va y agarra las sillas. En vez de pegarme, quiere romper un ventanal. Le logro sacar la silla y se caen los vidrios. No podía dejar que me pegara ni en la cabeza ni en el vidrio. Le bajo la silla y me la quiere partir. Me tira una piña, le agarro la mano, la puerta había quedado abierta y digo: 'La saco para afuera'. Cuando está llegando afuera, se tira al piso".