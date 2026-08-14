Preocupación por un tema que tiene mal a Julián Álvarez tras la final del Mundial: "Destrozado anímicamente"

Julián Álvarez no atraviesa un buen momento a nivel personal, una situación influenciada directamente por su presente deportivo en el Atlético de Madrid.
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Julián Álvarez no atraviesa un buen momento a nivel personal luego de perder la final del Mundial. Según trascendió, el delantero estaría atravesando un fuerte bajón anímico por un motivo que lo excede.
Julián Álvarez no atraviesa un buen momento a nivel personal, una situación influenciada directamente por su presente deportivo en el Atlético de Madrid.
Sin embargo, este malestar no es reciente: incluso desde antes del Mundial, La Araña tendría en mente cambiar de club. Desde pequeño tuvo un sueño que logró cumplir: jugar junto a Lionel Messi. Además, su fanatismo por el Barcelona, que nació de tanto seguir a su ídolo durante la infancia, alimentó durante años otro gran deseo: pisar el Camp Nou y vestir la camiseta del conjunto catalán.
Su gran rendimiento bajo las órdenes de Diego Simeone y su capacidad para consolidarse como uno de los delanteros más importantes del mundo hicieron que el Barcelona acelerara sus movimientos. En vísperas de la conformación de un plantel de estrellas con el objetivo de quedarse con todos los títulos de la temporada, el club realizó una millonaria oferta para quedarse con los servicios del delantero argentino. Se habla de entre 120 a 150 millones de euros.
Pero hay un tema que tiene a Julián fastidioso y de muy mal humor desde hace un tiempo, incluso desde antes del Mundial. Si bien el delantero viene mostrando buenos rendimientos y cuenta con el respaldo de los hinchas, su intención es dejar el club y por eso le pide a la dirigencia que escuche y, sobre todo, acepte las ofertas que comenzaron a llegar.
Cuando algunos daban por hecha la operación, la dirigencia del Atlético se plantó y decidió rechazar la propuesta, a la espera de una nueva oferta todavía más elevada que, por el momento, no llegó. Además, trascendió el interés del Arsenal, último campeón de Inglaterra, y también del Real Madrid.
Sin embargo, el Atlético parece tener poca predisposición a desprenderse de una de sus principales figuras. En ese contexto, Julián habría entrado en una suerte de conflicto con el club: demoró su regreso a los entrenamientos, no viajó a una gira de amistosos y, además, habría protagonizado algún que otro cortocircuito con Simeone.
"Julián Álvarez está destrozado anímicamente por no arreglar su salida de Atlético de Madrid, según su propio entorno" afirmó a Radio La Red el periodista argentino radicado en España Matías Palacios.
El Cholo Simeone considera a Julián Álvarez una pieza central de su ataque y pretende seguir contando con él. Sin embargo, ante la incertidumbre que atraviesa el delantero por su futuro, el entrenador habría tomado una decisión respecto de su presencia en el debut liguero.
En lo físico, Julián está en condiciones de jugar y su presencia en el estreno no está descartada. El Atlético de Madrid se prepara para debutar el próximo miércoles ante el Málaga en el estadio Metropolitano, pero Simeone evaluaría no incluirlo entre los convocados debido al complejo momento emocional que atraviesa el futbolista.
La decisión final del Cholo estará atravesada por el estado anímico del cordobés y por la situación de incertidumbre que mantiene abierto su futuro en el Colchonero. Mientras continúan las negociaciones y el mercado de pases sigue su curso, Simeone deberá definir si lo respalda incluyéndolo en la convocatoria o si prefiere darle descanso hasta que se resuelva su situación.