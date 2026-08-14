Preocupación por un tema que tiene mal a Julián Álvarez tras la final del Mundial: "Destrozado anímicamente"

Cuando algunos daban por hecha la operación, la dirigencia del Atlético se plantó y decidió rechazar la propuesta, a la espera de una nueva oferta todavía más elevada que, por el momento, no llegó. Además, trascendió el interés del Arsenal, último campeón de Inglaterra, y también del Real Madrid.

Sin embargo, el Atlético parece tener poca predisposición a desprenderse de una de sus principales figuras. En ese contexto, Julián habría entrado en una suerte de conflicto con el club: demoró su regreso a los entrenamientos, no viajó a una gira de amistosos y, además, habría protagonizado algún que otro cortocircuito con Simeone.

"Julián Álvarez está destrozado anímicamente por no arreglar su salida de Atlético de Madrid, según su propio entorno" afirmó a Radio La Red el periodista argentino radicado en España Matías Palacios.

Qué decidió el Cholo Simeone sobre la situación de Julián Álvarez

El Cholo Simeone considera a Julián Álvarez una pieza central de su ataque y pretende seguir contando con él. Sin embargo, ante la incertidumbre que atraviesa el delantero por su futuro, el entrenador habría tomado una decisión respecto de su presencia en el debut liguero.

En lo físico, Julián está en condiciones de jugar y su presencia en el estreno no está descartada. El Atlético de Madrid se prepara para debutar el próximo miércoles ante el Málaga en el estadio Metropolitano, pero Simeone evaluaría no incluirlo entre los convocados debido al complejo momento emocional que atraviesa el futbolista.

La decisión final del Cholo estará atravesada por el estado anímico del cordobés y por la situación de incertidumbre que mantiene abierto su futuro en el Colchonero. Mientras continúan las negociaciones y el mercado de pases sigue su curso, Simeone deberá definir si lo respalda incluyéndolo en la convocatoria o si prefiere darle descanso hasta que se resuelva su situación.