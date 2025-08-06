En vivo Radio La Red
Actualidad
Pilar Sordo
Luis Novaresio
EXCLUSIVO A24

Pilar Sordo con Novaresio: "En la vida los derrumbes son necesarios"

En una entrevista con Luis Novaresio, la psicóloga chilena reflexionó sobre los procesos de transformación personal, la incomodidad como motor de cambio y la importancia de escucharse “álmicamente” para descubrir el rumbo propio.

Pilar Sordo con Novaresio: En la vida los derrumbes son necesarios

La psicóloga chilena Pilar Sordo destacó su "don" para "comunicar", defendió los "procesos transformadores incómodos" y llamó a escucharse "álmicamente" para saber "hacia dónde tendrías que conducir o jugarte en la vida".

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Sordo afirmó que "el mandato ordena, tranquiliza" pero, marcó, hace ruido". "Termina haciendo mucho ruido interiormente. Soy una defensora de la incomodidad a rajatabla, es necesario estar incómodo en la vida. Las personas que están en su zona de confort, que la disfruten plenamente, porque la vida se va a encargar de expulsarlos de ahí en el corto plazo", planteó.

Además, aseguró que "en la vida los derrumbes son necesarios" y expuso que antes "creía que la única forma de crecer era que había que pasarlo mal". "Hoy en día creo que no es así pero sí creo que hay procesos transformadores que, a lo menos, son incómodos", contrastó con la actualidad. Al respecto, agregó: "La vida puede ser bastante menos áspera de lo que nosotros hemos ido intentando diseñar en una cultura que le hace culto al sufrimiento, como única forma y recurso de aprendizaje, de la cual yo fui cómplice".

En otro pasaje de la entrevista señaló que para la gente "es difícil de aceptar que uno tiene zonas más oscuras, más inseguras o menos elaboradas" y destacó una palabra budista 'compasión'. "Tiene que ver con compartir conmigo mi padecer, de poder mirarme afectivamente y poder desde ahí generar mis espacios de crecimiento", explicó el significado.

"Todos tienen dones"

"Tengo un don del cual me quiero hacer responsable y que tiene que ver con el comunicar. Siento que no podría transmitir desde lo que sé, porque siento que no sé nada. Pero sí puedo transmitir desde lo que percibo, lo que huelo", expresó.

En relación a eso, reflexionó que "hay una suposición de que tener un don te genera superioridad comparativa", y en cambio, remarcó que "todos tienen dones, yo asumo el que siento que se me regaló".

En respuesta Novaresio, planteó que "te hablaba del equilibrio entre Pilar y Pilar Sordo, hoy día están bastante más cerca".

Escucharse 'almicamente'

Sordo pidió preguntarse "haciendo qué te puedes garantizar sonreír en el día" y manifestó que "si uno empieza a buscar ahí, uno encuentra". "Se sabe que el cuerpo informa primero lo que tu cabeza todavía no es capaz de procesar", reparó y afirmó: "Si de verdad uno tiende a escuchar más, si uno se aprende a escuchar casi álmicamente uno tiene posibilidades de tener información sobre talentos o sobre hacia dónde tendrías que conducirse o jugarse en la vida".

"Solo tienes que ocuparte de ti y no usar este paneo que hoy en día es tan tentador de mirar lo que hacen otros y en base a eso evaluar cómo estoy yo", recomendó.

