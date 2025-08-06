Pilar Sordo con Novaresio: "En la vida los derrumbes son necesarios"

"Todos tienen dones"

"Tengo un don del cual me quiero hacer responsable y que tiene que ver con el comunicar. Siento que no podría transmitir desde lo que sé, porque siento que no sé nada. Pero sí puedo transmitir desde lo que percibo, lo que huelo", expresó.

En relación a eso, reflexionó que "hay una suposición de que tener un don te genera superioridad comparativa", y en cambio, remarcó que "todos tienen dones, yo asumo el que siento que se me regaló".

En respuesta Novaresio, planteó que "te hablaba del equilibrio entre Pilar y Pilar Sordo, hoy día están bastante más cerca".

Escucharse 'almicamente'

Sordo pidió preguntarse "haciendo qué te puedes garantizar sonreír en el día" y manifestó que "si uno empieza a buscar ahí, uno encuentra". "Se sabe que el cuerpo informa primero lo que tu cabeza todavía no es capaz de procesar", reparó y afirmó: "Si de verdad uno tiende a escuchar más, si uno se aprende a escuchar casi álmicamente uno tiene posibilidades de tener información sobre talentos o sobre hacia dónde tendrías que conducirse o jugarse en la vida".

"Solo tienes que ocuparte de ti y no usar este paneo que hoy en día es tan tentador de mirar lo que hacen otros y en base a eso evaluar cómo estoy yo", recomendó.