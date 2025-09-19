Continúa el pánico en Pilar: siguen buscando a un puma suelto dentro de un barrio privado

Desde entonces, participan del rastrillaje drones, patrullas por tierra y personal especializado en fauna silvestre, aunque por el momento no lograron atraparlo.

Embed

Miedo entre los vecinos y teorías sobre su origen

“Dijeron que se comió un canario, hay miedo por las mascotas, acá nunca pasó algo así”, contó uno de los residentes a la presna.

Otros aseguraron que no lo vieron directamente pero cambiaron sus rutinas por temor, y algunos evitaron hacer caminatas dentro del predio hasta que se resuelva la situación.

Las autoridades barajan dos hipótesis principales sobre el origen del puma:

Podría haber sido criado como mascota y escapado de una vivienda cercana.

Habría huido de un circo instalado a pocos kilómetros del barrio.

Qué hacer si te encontrás con un puma

El Ministerio de Flora y Fauna bonaerense difundió una serie de pautas clave para actuar con seguridad ante un posible encuentro:

No correr ni hacer movimientos bruscos.

Alejarse lentamente, dejando espacio para que el animal huya.

No acercarse si está comiendo o tiene crías.

Alzar a los niños pequeños para evitar movimientos que lo alteren.

Agrandar la figura corporal levantando los brazos o una prenda, sin darle la espalda y mirándolo a los ojos.

No intentar envenenarlo ni cazarlo: es una especie protegida.

Dar aviso inmediato a la Dirección de Flora y Fauna o a la Policía Rural.

Captura El Puma volvió a aparecer en Pilar.

Animales sueltos en la zona

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de sorprender que un ejemplar de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata de un animal probablemente desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.