En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Pilar
Puma
Preocupación

Continúa el pánico en Pilar: siguen buscando a un puma suelto dentro de un barrio privado

Los vecinos están en alerta por la presencia del animal salvaje que lleva cuatro días suelto. Las autoridades desplegaron drones y equipos especiales para atraparlo.

Siguen buscando a un puma suelto dentro de un barrio privado. 

La presencia de un puma en la localidad bonaerense de Pilar mantiene en vilo a los vecinos desde hace cuatro días. El animal fue visto en varias oportunidades dentro del barrio privado Pilar del Este, un complejo que agrupa múltiples countries en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Leé también Se sacó una selfie con un puma muerto que había cazado y terminó preso
se saco una selfie con un puma muerto que habia cazado y termino preso

En las últimas horas, se difundieron nuevas imágenes donde se lo ve caminando dentro del predio, lo que reactivó el temor de los residentes y obligó a reforzar los operativos de búsqueda, según informaron en A24.

El operativo para capturar al felino comenzó el martes, cuando la primera alerta surgió durante la madrugada, tras ser visto por cámaras de seguridad en las inmediaciones del barrio cerrado.

Horas más tarde, los administradores del complejo confirmaron en un comunicado que el puma logró ingresar a uno de los countries, por lo que activaron un protocolo de seguridad para proteger a los vecinos.

Desde entonces, participan del rastrillaje drones, patrullas por tierra y personal especializado en fauna silvestre, aunque por el momento no lograron atraparlo.

Embed

Miedo entre los vecinos y teorías sobre su origen

“Dijeron que se comió un canario, hay miedo por las mascotas, acá nunca pasó algo así”, contó uno de los residentes a la presna.

Otros aseguraron que no lo vieron directamente pero cambiaron sus rutinas por temor, y algunos evitaron hacer caminatas dentro del predio hasta que se resuelva la situación.

Las autoridades barajan dos hipótesis principales sobre el origen del puma:

  • Podría haber sido criado como mascota y escapado de una vivienda cercana.
  • Habría huido de un circo instalado a pocos kilómetros del barrio.

Qué hacer si te encontrás con un puma

El Ministerio de Flora y Fauna bonaerense difundió una serie de pautas clave para actuar con seguridad ante un posible encuentro:

  • No correr ni hacer movimientos bruscos.
  • Alejarse lentamente, dejando espacio para que el animal huya.
  • No acercarse si está comiendo o tiene crías.
  • Alzar a los niños pequeños para evitar movimientos que lo alteren.
  • Agrandar la figura corporal levantando los brazos o una prenda, sin darle la espalda y mirándolo a los ojos.
  • No intentar envenenarlo ni cazarlo: es una especie protegida.
  • Dar aviso inmediato a la Dirección de Flora y Fauna o a la Policía Rural.
Captura
El Puma volvi&oacute; a aparecer en Pilar.&nbsp;

El Puma volvió a aparecer en Pilar.

Animales sueltos en la zona

La aparición de un puma en esta zona no resulta del todo extraña. Pilar del Este se encuentra rodeado de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre.

Sin embargo, no deja de sorprender que un ejemplar de estas características llegue tan cerca de áreas densamente habitadas.

Consultados por medios locales, especialistas recordaron que se trata de un animal probablemente desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que lo vuelve aún más peligroso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pilar Puma Noticias A24
Notas relacionadas
Terror: vecinos denuncian que un puma está suelto y que ya se comió decenas de animales
Puma suelto en Pilar: todo lo que se sabe hasta ahora y la grave advertencia de la policía
Tragedia en las Altas Cumbres: un auto cayó 200 metros por un barranco y murió su conductor

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar