Explosiva teoría sobre la pelea entre Marcela Baños y Marixa Balli: "Quedó dolida por..."

La pelea entre Marcela Baños y Marixa Balli sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de más de 20 años de tensión, ambas volvieron a lanzar fuertes declaraciones y dejaron en evidencia que la relación sigue completamente rota.
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Gaby González, que hacía el personaje de Rosita de Pasión y fue compañero de Marcela Baños durante años, dialogó con PrimiciasYa y realizó picantes declaraciones sobre el conflicto que tiene la conductora con Marixa Balli.
La pelea entre Marcela Baños y Marixa Balli sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de más de 20 años de tensión, ambas volvieron a lanzar fuertes declaraciones y dejaron en evidencia que la relación sigue completamente rota.
Todo comenzó cuando Marixa fue consultada por un supuesto enojo con la producción de Cortá por Lozano. Lejos de esquivar el tema, la cantante se mostró cansada de las polémicas y disparó sin filtro: “No, no me interesa nada. Les pido mil disculpas, pero estoy con las bolas al plato. Ya está”, expresó visiblemente molesta.
En ese contexto, le preguntaron específicamente por su conflicto con Baños y la reacción fue tajante. “¿Quién es Marcela? Todos los días boludeces. No, no tengo más ganas”, respondió con ironía y dejando entrever que siente que muchas personas “se quieren colgar” de su presente mediático.
Pero del otro lado, Marcela Baños también recogió el guante y habló del tema desde el panel de Intrusos, donde dio su versión de la histórica interna. “Ella tiene un conflicto conmigo desde que yo empecé a conducir Pasión de Sábado y nunca lo pudo aclarar”, aseguró.
Además, recordó un cruce que tuvieron en 2012, cuando decidió preguntarle directamente por qué estaba distanciada de ella. Según relató Baños, Marixa le habría confesado que le sorprendió su crecimiento profesional, pasando de bailarina a conductora de un ciclo de música tropical, sobre todo porque —según dijo— puertas adentro ella no simpatizaba demasiado con ese ambiente.
“Toda la vida me ningunearon con que era la cheta de la cumbia, no dijo nada original. Tampoco explicó por qué cortó el vínculo conmigo de un día para el otro. Hoy ya no me importa, pero en aquel momento yo recién arrancaba y esperaba una buena onda de su parte”, se sinceró Marcela.
Cabe recordar que Baños comenzó su carrera formando parte del staff de bailarinas de Marixa Balli antes de convertirse en una de las caras más reconocidas de Pasión de Sábado. Y sobre el final, fue todavía más contundente con su postura: “Ella no se banca que yo pasé de ser su bailarina a conducir. ¡No se lo banca! Por eso no me habló nunca más”, lanzó sin vueltas.
Lo cierto es que ahora se suma un nuevo testimonio con una fuerte teoría sobre el enfrentamiento entre ambas. Gaby González, que hacía el personaje de Rosita de Pasión y fue compañero de Marcela Baños durante años, dialogó con PrimiciasYa.com y realizó picantes declaraciones tras un explosivo mensaje que hizo desde su cuenta de X.
En la ex red social del pajarito, González había arrojado: "¿Ellas compartieron algún amor? Quizás hay un hombre en el medio y no lo sabemos...". Y en diálogo con este portal, sumó: "Yo creo que Marcela quedó dolida con Marixa porque nunca pudo tener un amor con Rodrigo. Es algo fuerte y para mí viene por ahí, además de que ellas habrían compartido otro amor que no es Rodrigo".