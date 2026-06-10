Explosiva teoría sobre la pelea entre Marcela Baños y Marixa Balli: "Quedó dolida por..."

Además, recordó un cruce que tuvieron en 2012, cuando decidió preguntarle directamente por qué estaba distanciada de ella. Según relató Baños, Marixa le habría confesado que le sorprendió su crecimiento profesional, pasando de bailarina a conductora de un ciclo de música tropical, sobre todo porque —según dijo— puertas adentro ella no simpatizaba demasiado con ese ambiente.

“Toda la vida me ningunearon con que era la cheta de la cumbia, no dijo nada original. Tampoco explicó por qué cortó el vínculo conmigo de un día para el otro. Hoy ya no me importa, pero en aquel momento yo recién arrancaba y esperaba una buena onda de su parte”, se sinceró Marcela.

Cabe recordar que Baños comenzó su carrera formando parte del staff de bailarinas de Marixa Balli antes de convertirse en una de las caras más reconocidas de Pasión de Sábado. Y sobre el final, fue todavía más contundente con su postura: “Ella no se banca que yo pasé de ser su bailarina a conducir. ¡No se lo banca! Por eso no me habló nunca más”, lanzó sin vueltas.

Lo cierto es que ahora se suma un nuevo testimonio con una fuerte teoría sobre el enfrentamiento entre ambas. Gaby González, que hacía el personaje de Rosita de Pasión y fue compañero de Marcela Baños durante años, dialogó con PrimiciasYa.com y realizó picantes declaraciones tras un explosivo mensaje que hizo desde su cuenta de X.

En la ex red social del pajarito, González había arrojado: "¿Ellas compartieron algún amor? Quizás hay un hombre en el medio y no lo sabemos...". Y en diálogo con este portal, sumó: "Yo creo que Marcela quedó dolida con Marixa porque nunca pudo tener un amor con Rodrigo. Es algo fuerte y para mí viene por ahí, además de que ellas habrían compartido otro amor que no es Rodrigo".