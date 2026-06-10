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Las acciones argentinas suben en Wall Street, pero el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

Las acciones argentinas subían pese a la baja de Wall Street. La inflación de Estados Unidos llegó al 4,2% anual y mantuvo la cautela del mercado.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaba 0

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaba 0,8% y alcanzaba los 3.170.000 puntos. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas registraban subas este miércoles en Wall Street, mientras que el riesgo país volvía a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos en una jornada marcada por la publicación de un nuevo dato de inflación en Estados Unidos y la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente.

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El indicador elaborado por JP Morgan volvió a ubicarse por encima de las 540 unidades en medio de la tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente. (Foto: archivo)

Antes del mediodía, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaba 0,8% y alcanzaba los 3.170.000 puntos. En contraste, los mercados internacionales operaban con signo negativo. El índice Bovespa de San Pablo retrocedía 0,5%, mientras que las bolsas de Nueva York mostraban bajas de entre 0,1% y 0,3%.

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Las acciones argentinas registraban subas este miércoles en Wall Street, mientras que el riesgo país volvía a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas registraban subas este miércoles en Wall Street, mientras que el riesgo país volvía a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo)

Los inversores analizaron el último informe de inflación estadounidense, que se ubicó en línea con las previsiones del mercado. Sin embargo, la continuidad de los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre sobre la posibilidad de una negociación que permita reducir el conflicto.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en dólares en Wall Street predominaban las ganancias. Las mayores subas correspondían a Banco Supervielle, con un avance de 5,5%, y a Loma Negra, que escalaba 5,4%.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, exhibían movimientos mínimos. En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentaba cuatro unidades y se ubicaba en 501 puntos básicos.

La inflación de Estados Unidos alcanzó en mayo una variación interanual de 4,2%, el nivel más alto desde abril de 2023, según los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país.

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La continuidad de los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre sobre la posibilidad de una negociación que permita reducir el conflicto. (Foto: archivo)

La continuidad de los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre sobre la posibilidad de una negociación que permita reducir el conflicto. (Foto: archivo)

En comparación con abril, los precios al consumidor aumentaron 0,5%, en línea con las estimaciones de los analistas. El principal factor detrás de la aceleración inflacionaria fue el incremento de los costos energéticos, que explicaron más del 60% de la suba mensual. Dentro de ese rubro, el índice de precios de la energía avanzó 3,9%.

Qué pasa con el petróleo

En paralelo, el mercado petrolero mantenía su tendencia alcista. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en agosto subía 0,9% y se negociaba a USD 92,26.

A su vez, el WTI, la referencia del crudo estadounidense, avanzaba 1,1% y cotizaba a USD 89,20 por barril para los contratos con vencimiento en julio.

Refinería de petróleo
(Foto: archivo)

(Foto: archivo)

La evolución de los precios de la energía continúa siendo uno de los principales focos de atención de los mercados internacionales, en un escenario atravesado por las tensiones geopolíticas y su impacto sobre la inflación global.

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