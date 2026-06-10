Las acciones argentinas suben en Wall Street, pero el riesgo país volvió a superar los 500 puntos

Por su parte, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, exhibían movimientos mínimos. En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentaba cuatro unidades y se ubicaba en 501 puntos básicos.

La inflación de Estados Unidos alcanzó en mayo una variación interanual de 4,2%, el nivel más alto desde abril de 2023, según los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país.

ee-uu-israel-iran-guerra-politica-y-trump-20260408-2217035 La continuidad de los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre sobre la posibilidad de una negociación que permita reducir el conflicto. (Foto: archivo)

En comparación con abril, los precios al consumidor aumentaron 0,5%, en línea con las estimaciones de los analistas. El principal factor detrás de la aceleración inflacionaria fue el incremento de los costos energéticos, que explicaron más del 60% de la suba mensual. Dentro de ese rubro, el índice de precios de la energía avanzó 3,9%.

Qué pasa con el petróleo

En paralelo, el mercado petrolero mantenía su tendencia alcista. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en agosto subía 0,9% y se negociaba a USD 92,26.

A su vez, el WTI, la referencia del crudo estadounidense, avanzaba 1,1% y cotizaba a USD 89,20 por barril para los contratos con vencimiento en julio.

Refinería de petróleo (Foto: archivo)

La evolución de los precios de la energía continúa siendo uno de los principales focos de atención de los mercados internacionales, en un escenario atravesado por las tensiones geopolíticas y su impacto sobre la inflación global.