Publicó un uniforme nazi en redes y terminó tras las rejas: el impactante hallazgo en su vivienda

Por orden judicial, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía Bonaerense realizaron un allanamiento en la vivienda de Martínez. Allí encontraron una importante cantidad de objetos relacionados con el régimen nazi.

Los investigadores secuestraron dos gorras de las SS, más de 40 parches y distintivos con esvásticas, fajas, chaquetas militares, un casco de estilo alemán utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y una antigua edición en español de "Mein Kampf", el libro escrito por Adolf Hitler.

También fueron halladas dos dagas decoradas con simbología nazi y una enciclopedia especializada sobre uniformes e insignias del Tercer Reich.

Captura El uniforme ofrecido. Foto: @mauroszeta

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue que el pasillo de ingreso a la vivienda presentaba un diseño de baldosas que formaban figuras similares a cruces esvásticas. Ahora los especialistas deberán determinar si los objetos secuestrados son piezas originales de época o réplicas fabricadas con fines de colección.

Las armas encontradas en la vivienda

Durante el procedimiento también se incautó un importante arsenal. Entre los elementos secuestrados figuran una pistola calibre .22, una pistola Walther calibre .25, un revólver calibre .38, dos revólveres Colt calibre .38 largo, una carabina y más de 200 municiones de distintos calibres.

Además, la Policía secuestró dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para reconstruir posibles operaciones de compra, venta o contactos relacionados con la causa.

Captura Martínez tras su detención. Foto: Policía.

El antecedente del mayor hallazgo de objetos nazis en Argentina

Uno de los antecedentes más resonantes ocurrió en 2017, cuando la Policía Federal allanó la vivienda del anticuario Carlos Olivares en Beccar y descubrió una habitación secreta con decenas de objetos vinculados al nazismo.

En aquel operativo fueron secuestradas 75 piezas, entre ellas bustos de Adolf Hitler, medallas, condecoraciones, estatuillas de soldados de las SS, dagas, documentos históricos y una gran águila imperial utilizada como símbolo del Tercer Reich.

El hallazgo fue considerado por medios internacionales como uno de los mayores descubrimientos de objetos nazis realizados en la Argentina.

Qué investiga la Justicia

La investigación busca determinar si la tenencia y comercialización de estos artículos constituía una forma de difusión de propaganda nazi o si se trataba de piezas destinadas al coleccionismo histórico.

Uno de los puntos centrales será establecer el destino de los objetos ofrecidos en redes sociales y si existía una actividad comercial sistemática vinculada a este tipo de material.