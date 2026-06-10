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Publicó un uniforme nazi en redes y terminó tras las rejas: el impactante hallazgo en su vivienda

Le encontraron cascos de la SS, libros de Adolf Hitler y varias pistolas de alto poder. Fernando Martínez, alias “Fernando Martinsohn”, fue arrestado por el área de Contraterrorismo de la Policía Bonaerense.

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Detuvieron a un hombre que vendía objetos nazis en Gerli. (Foto: X @mauroszeta)

Detuvieron a un hombre que vendía objetos nazis en Gerli. (Foto: X @mauroszeta)

Un hombre de 46 años fue detenido en la localidad bonaerense de Gerli tras una investigación de la Justicia federal que se inició por la presunta venta de objetos vinculados al nazismo a través de redes sociales. Le encontraron cascos de la SS, libros de Adolf Hitler y varias pistolas de alto poder.

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Se trata de Diego Fernando Martínez, quien utilizaba el nombre "Fernando Martinsohn" en plataformas digitales y ofrecía uniformes militares mediante publicaciones en Facebook Marketplace. La investigación comenzó luego de que una de esas publicaciones llamara la atención de las autoridades.

El sospechoso había puesto a la venta un uniforme de la Wehrmacht, el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En las imágenes difundidas también podía observarse una gorra atribuida a las SS, la organización paramilitar del régimen nazi identificada por el emblema de la calavera conocido como "Totenkopf".

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La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Alberto Recondo, bajo la sospecha de una posible infracción a la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios y la difusión de propaganda racista.

Por orden judicial, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía Bonaerense realizaron un allanamiento en la vivienda de Martínez. Allí encontraron una importante cantidad de objetos relacionados con el régimen nazi.

Los investigadores secuestraron dos gorras de las SS, más de 40 parches y distintivos con esvásticas, fajas, chaquetas militares, un casco de estilo alemán utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y una antigua edición en español de "Mein Kampf", el libro escrito por Adolf Hitler.

También fueron halladas dos dagas decoradas con simbología nazi y una enciclopedia especializada sobre uniformes e insignias del Tercer Reich.

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El uniforme ofrecido. Foto: @mauroszeta

El uniforme ofrecido. Foto: @mauroszeta

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue que el pasillo de ingreso a la vivienda presentaba un diseño de baldosas que formaban figuras similares a cruces esvásticas. Ahora los especialistas deberán determinar si los objetos secuestrados son piezas originales de época o réplicas fabricadas con fines de colección.

Las armas encontradas en la vivienda

Durante el procedimiento también se incautó un importante arsenal. Entre los elementos secuestrados figuran una pistola calibre .22, una pistola Walther calibre .25, un revólver calibre .38, dos revólveres Colt calibre .38 largo, una carabina y más de 200 municiones de distintos calibres.

Además, la Policía secuestró dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para reconstruir posibles operaciones de compra, venta o contactos relacionados con la causa.

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Martínez tras su detención. Foto: Policía.

Martínez tras su detención. Foto: Policía.

El antecedente del mayor hallazgo de objetos nazis en Argentina

Uno de los antecedentes más resonantes ocurrió en 2017, cuando la Policía Federal allanó la vivienda del anticuario Carlos Olivares en Beccar y descubrió una habitación secreta con decenas de objetos vinculados al nazismo.

En aquel operativo fueron secuestradas 75 piezas, entre ellas bustos de Adolf Hitler, medallas, condecoraciones, estatuillas de soldados de las SS, dagas, documentos históricos y una gran águila imperial utilizada como símbolo del Tercer Reich.

El hallazgo fue considerado por medios internacionales como uno de los mayores descubrimientos de objetos nazis realizados en la Argentina.

Qué investiga la Justicia

La investigación busca determinar si la tenencia y comercialización de estos artículos constituía una forma de difusión de propaganda nazi o si se trataba de piezas destinadas al coleccionismo histórico.

Uno de los puntos centrales será establecer el destino de los objetos ofrecidos en redes sociales y si existía una actividad comercial sistemática vinculada a este tipo de material.

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