"Que aprenda": denunciaron a un guardavidas tras filmar y burlarse de un kayakista en peligro

El video, capturado por el propio acusado, fue incorporado a la causa judicial como prueba clave de su conducta.

El audio que agravó la situación

Las imágenes revelaron que el rescatista se encontraba en un estado de exaltación evidente. Durante la grabación, expresó que estaba “recruzado” y “recontra caliente”, explicando que su enojo respondía a conflictos personales ajenos a la emergencia.

En el audio también se lo escucha describir con desprecio cómo la embarcación derivaba peligrosamente: dijo que el kayak “quedó boyando como una boya” y que el ocupante estaba “a punto de colisionar” contra el muelle, reafirmando así su decisión consciente de no asistirlo, pese a que era su deber profesional.

MUELLE VILLA GESELL

Qué dijeron desde el municipio de Villa Gesell

El Municipio aclaró que el denunciado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, sino que fue contratado por un balneario privado.

Desde la comuna remarcaron que el cuerpo oficial se rige por protocolos estrictos de capacitación y preservación de la vida humana, y que el comportamiento exhibido en el video no representa los valores ni las normas del servicio público.

Al tratarse de un empleado privado, las autoridades notificaron el hecho a los organismos provinciales correspondientes, que iniciaron una investigación administrativa paralela.

La presentación judicial apunta a determinar si el guardavidas incurrió en un incumplimiento grave de los deberes de cuidado inherentes a su rol. En el escrito, el municipio sostuvo que el acusado priorizó su “bronca” personal por sobre la integridad física de la persona que luchaba en el agua.

Según surge del propio relato del denunciado, el motivo de su enojo fue que le habían roto una sombrilla, una razón que antepuso a la urgencia del rescate y que ahora quedó bajo análisis de la Justicia.