En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Villa Gesell
Indignación

"Que aprenda": denunciaron a un guardavidas tras filmar y burlarse de un kayakista en peligro

El municipio de Villa Gesell presentó una denuncia penal contra un rescatista de un balneario privado que no asistió a una persona y prefirió grabar la escena con su celular. El video se viralizó y quedó incorporado a la causa.

Que aprenda: denunciaron a un guardavidas por abandono de persona tras filmar y burlarse de un kayakista en peligro

"Que aprenda": denunciaron a un guardavidas por abandono de persona tras filmar y burlarse de un kayakista en peligro

El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas que se desempeñaba en un sector concesionado de la playa, luego de que se difundiera un video en el que se lo ve registrando con su celular a un hombre en peligro sin brindarle auxilio, mientras lanzaba insultos y burlas.

Leé también El secreto mejor guardado del Quini 6 quedó al descubierto: furor por una técnica que promete hacerte ganar millones
el secreto mejor guardado del quini 6 quedo al descubierto: furor por una tecnica que promete hacerte ganar millones
Embed

El episodio ocurrió en la zona cercana al muelle de la ciudad, alrededor de las 8 de la mañana, y se conoció tras la viralización de las imágenes en redes sociales, lo que generó fuerte repudio e indignación entre los usuarios.

Según la reconstrucción oficial, el encargado de la seguridad en la costa advirtió que un kayak había volcado en una canaleta, dejando a su ocupante a merced de la corriente y con riesgo de impactar contra la estructura de hormigón del muelle.

Lejos de intervenir, el guardavidas optó por grabar la secuencia y quedó registrado diciendo: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

El video, capturado por el propio acusado, fue incorporado a la causa judicial como prueba clave de su conducta.

El audio que agravó la situación

Las imágenes revelaron que el rescatista se encontraba en un estado de exaltación evidente. Durante la grabación, expresó que estaba “recruzado” y “recontra caliente”, explicando que su enojo respondía a conflictos personales ajenos a la emergencia.

En el audio también se lo escucha describir con desprecio cómo la embarcación derivaba peligrosamente: dijo que el kayak “quedó boyando como una boya” y que el ocupante estaba “a punto de colisionar” contra el muelle, reafirmando así su decisión consciente de no asistirlo, pese a que era su deber profesional.

MUELLE VILLA GESELL

Qué dijeron desde el municipio de Villa Gesell

El Municipio aclaró que el denunciado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, sino que fue contratado por un balneario privado.

Desde la comuna remarcaron que el cuerpo oficial se rige por protocolos estrictos de capacitación y preservación de la vida humana, y que el comportamiento exhibido en el video no representa los valores ni las normas del servicio público.

Al tratarse de un empleado privado, las autoridades notificaron el hecho a los organismos provinciales correspondientes, que iniciaron una investigación administrativa paralela.

La presentación judicial apunta a determinar si el guardavidas incurrió en un incumplimiento grave de los deberes de cuidado inherentes a su rol. En el escrito, el municipio sostuvo que el acusado priorizó su “bronca” personal por sobre la integridad física de la persona que luchaba en el agua.

Según surge del propio relato del denunciado, el motivo de su enojo fue que le habían roto una sombrilla, una razón que antepuso a la urgencia del rescate y que ahora quedó bajo análisis de la Justicia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Villa Gesell
Notas relacionadas
Astrología: Este signo parece tranquilo, pero es el que más enojo se guarda
El relato de un guardavidas sobre la ola gigante: "Cuando vuelve se lleva a toda la playa y se empiezan..."
Otro grave accidente en cuatriciclo: un joven volcó en Villa Gesell y está en estado crítico

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar