"Que aprenda": denunciaron a un guardavidas tras filmar y burlarse de un kayakista en peligro

El municipio de Villa Gesell presentó una denuncia penal contra un rescatista de un balneario privado que no asistió a una persona y prefirió grabar la escena con su celular. El video se viralizó y quedó incorporado a la causa.
"Que aprenda": denunciaron a un guardavidas por abandono de persona tras filmar y burlarse de un kayakista en peligro
El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal porabandono de persona contra un guardavidas que se desempeñaba en un sector concesionado de la playa, luego de que se difundiera un video en el que se lo ve registrando con su celular a un hombre en peligro sin brindarle auxilio, mientras lanzaba insultos y burlas.
El episodio ocurrió en la zona cercana al muelle de la ciudad, alrededor de las 8 de la mañana, y se conoció tras la viralización de las imágenes en redes sociales, lo que generó fuerte repudio e indignación entre los usuarios.
Según la reconstrucción oficial, el encargado de la seguridad en la costa advirtió que un kayak había volcado en una canaleta, dejando a su ocupante a merced de la corriente y con riesgo de impactar contra la estructura de hormigón del muelle.
Lejos de intervenir, el guardavidas optó por grabar la secuencia y quedó registrado diciendo: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.
El video, capturado por el propio acusado, fue incorporado a la causa judicial como prueba clave de su conducta.
El audio que agravó la situación
Las imágenes revelaron que el rescatista se encontraba en un estado de exaltación evidente. Durante la grabación, expresó que estaba “recruzado” y “recontra caliente”, explicando que su enojo respondía a conflictos personales ajenos a la emergencia.
En el audio también se lo escucha describir con desprecio cómo la embarcación derivaba peligrosamente: dijo que el kayak “quedó boyando como una boya” y que el ocupante estaba “a punto de colisionar” contra el muelle, reafirmando así su decisión consciente de no asistirlo, pese a que era su deber profesional.
Qué dijeron desde el municipio de Villa Gesell
El Municipio aclaró que el denunciado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, sino que fue contratado por un balneario privado.
Desde la comuna remarcaron que el cuerpo oficial se rige por protocolos estrictos de capacitación y preservación de la vida humana, y que el comportamiento exhibido en el video no representa los valores ni las normas del servicio público.
Al tratarse de un empleado privado, las autoridades notificaron el hecho a los organismos provinciales correspondientes, que iniciaron una investigación administrativa paralela.
La presentación judicial apunta a determinar si el guardavidas incurrió en un incumplimiento grave de los deberes de cuidado inherentes a su rol. En el escrito, el municipio sostuvo que el acusado priorizó su “bronca” personal por sobre la integridad física de la persona que luchaba en el agua.
Según surge del propio relato del denunciado, el motivo de su enojo fue que le habían roto una sombrilla, una razón que antepuso a la urgencia del rescate y que ahora quedó bajo análisis de la Justicia.