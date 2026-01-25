Con mensajes cargados de dolor y conmoción, familiares y allegados despidieron al nene de 2 años que murió luego de atragantarse mientras cenaba en su casa, en la ciudad de La Plata.
El trágico episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Tolosa. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Gutiérrez, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.
La desgarradora despedida al nene de 2 años que murió atragantado en La Plata
El dramático episodio ocurrió alrededor de las 21.20, en una vivienda ubicada en 521 entre 116 y 117, en la localidad bonaerense de Tolosa. Según relató la madre del niño, identificado como Líam Mahún, la familia se encontraba comiendo cuando advirtió que el pequeño comenzó a ahogarse.
Ante la desesperación, la mujer tomó al nene en brazos y lo trasladó de urgencia a la guardia del hospital Gutiérrez. Allí, el médico de turno realizó maniobras de reanimación durante varios minutos, pero pese a los esfuerzos, el niño falleció.
La noticia generó una profunda conmoción entre familiares y vecinos. Una tía del nene publicó un mensaje desgarrador en su cuenta de Facebook para despedirlo.
“Mi negro, ¿por qué te me fuiste? Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga”, escribió.
“Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejás un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”, agregó.
Además, familiares solicitaron colaboración económica para poder afrontar los gastos del sepelio, que se realizó este domingo en una cochería de La Plata. En una publicación, la abuela del niño expresó: “Con todo el respeto que se merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima. Necesitamos de su colaboración para poder velarlo”.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata. También interviene la Defensoría N° 21.
El fiscal Álvaro Garganta ordenó la realización de una autopsia para confirmar la versión brindada por la madre del niño y descartar cualquier otra hipótesis en torno a las circunstancias del fallecimiento.
El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad platense, que expresó su acompañamiento a la familia en medio del dolor.