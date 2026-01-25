La desgarradora despedida al nene de 2 años que murió atragantado en La Plata

“Mi negro, ¿por qué te me fuiste? Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga”, escribió.

“Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejás un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”, agregó.

Además, familiares solicitaron colaboración económica para poder afrontar los gastos del sepelio, que se realizó este domingo en una cochería de La Plata. En una publicación, la abuela del niño expresó: “Con todo el respeto que se merece este angelito, anoche ocurrió una desgracia y lamentablemente tuvimos una pérdida grandísima. Necesitamos de su colaboración para poder velarlo”.

nene la plata

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata. También interviene la Defensoría N° 21.

El fiscal Álvaro Garganta ordenó la realización de una autopsia para confirmar la versión brindada por la madre del niño y descartar cualquier otra hipótesis en torno a las circunstancias del fallecimiento.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad platense, que expresó su acompañamiento a la familia en medio del dolor.